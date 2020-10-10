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川普周六確定出席白宮活動 12日將回歸競選活動

川普周六確定出席白宮活動 13日將回歸競選活動(圖:AFP)
川普周六確定出席白宮活動 13日將回歸競選活動(圖:AFP)

美國總統川普預計將在美國時間周六 (10 日) 出席在白宮舉行的活動，並在美國時間周一 (12 日) 於佛羅里達舉行集會，是川普自確診新冠肺炎出院後的首次公開活動，消息一出後遭到許多批評。

據彭博社 (Bloomberg) 引述知情人士指出，川普於週六出席的活動中，可能有數百名賓客，而川普將在白宮藍廳 (Blue Room) 外的陽台向遠處的人群發表談話，另外據川普競選團隊的聲明，川普還計劃將於週一前往佛羅里達州參與一場集會。

知情人士表示，目前規定白宮與會賓客需戴上口罩，並在活動開始前接受體溫檢查和簡短健康問卷調查。

知情人士補充，這些規則並不是由白宮所制定，而是由當日活動的舉辦方─由保守派人士 Candace Owens 帶領的 Blexit group 所規定。

川普於周四 (8 日) 曾表示期望在本周末前往佛羅里達 (Florida) 和賓州 (Pennsylvania) 舉行集會，不過知情人士向彭博社透露，本週末除白宮這場活動外，其餘時間川普將留在白宮。

隨著民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 領先優勢逐漸擴大，川普一直渴望回到總統大選戰場，住院期間透過影片向大眾表示一切安然無恙。

白宮新聞秘書 Kayleigh McEnany 在接受 Fox News 訪問，證實川普確定將出席周六的白宮活動，並提到川普亟欲向美國民眾進行對談。此外，她表示與白宮醫生 Sean Conley 商定盡快讓川普接受檢查，以確保屆時川普健康足以重新投入競選活動。

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