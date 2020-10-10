白宮群聚感染 佛奇：川普9月提名大法官儀式形同超級傳播大會

白宮防疫專家、美國國家過敏和傳染病研究院 (NIAID) 院長佛奇 (Anthony Fauci) 周五 (9 日) 形容，9 月 26 日美國總統川普在白宮玫瑰花園主持的最高法院大法官提名儀式，就像一場超級傳播大會。

佛奇接受 CBS News Radio 採訪說：「數據會說話。白宮出現超級傳染者事件，人們群聚而且沒戴口罩。」

目前川普已經出院，但白宮工作人員的病例卻不斷攀升，許多人都參加 9 月 26 日這場提名儀式。美國媒體報導，白宮染疫人數 20 多人。

川普當天主持儀式，提名巴瑞特 (Amy Coney Barrett) 為最高法院大法官，雖然現場有例行量體溫等程序，但現場人士少有人戴上口罩，眾人近距離坐在一起。

佛奇說，感染新冠病毒但尚未出現症狀的人，可以將病原體傳播給其他人，因此需要戴上口罩，建議每個人都要戴口罩。

川普上周五宣布自己確診後入院治療，三天後出院，他出院時戴著口罩，但在白宮陽台出現時卻被拍到摘下口罩，之後也沒再戴上。

川普至今仍在美國疾病管制預防中心 (CDC) 規定的 14 天隔離期間，但他宣布周六將在白宮舉行出院後首場面對面活動，並計劃下周一在佛州舉辦造勢活動。

彭博在周四披露，白宮侍衛長 Crede Bailey 早在儀式前就感染新冠肺炎，並在 9 月底住院治療，病情嚴重，讓人懷疑可能是他將病毒帶進白宮。