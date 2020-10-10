〈美股盤後〉白宮擬推1.8兆刺激法案 道瓊創 8 月來最佳週表現

週五 (9 日) 美國總統川普公開表示，願意支持更大規模的新冠援助計劃，市場情緒偏樂觀謹慎，微軟和 Salesforce 領漲，道瓊收漲逾百點，同時創 8 月來最佳週表現。

道瓊指出本週升 3.3%，創自 8 月以來最佳週漲幅。標普和那指本週分別上漲 3.8% 和 4.6%，創下自 7 月初來最好的一週。

美國總統川普週五受訪時表示：「我希望看到一個規模更大的紓困計畫，一個比民主黨或共和黨提供的更大的刺激計畫。」此言暗示規模將超過 3.4 兆美元。

同時，《華爾街日報》援引消息人士表示，白宮將刺激計劃規模報價提高至 1.8 兆美元，財政部長梅努欽和眾議院長佩洛西週五將對此紓困規模進行討論。

新紓困案儘管看到希望，但美國經濟復甦力道似乎減緩當中，週五芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 表示，不排除聯準會 (Fed) 會擴大量化寬鬆 (QE) 力度來應對。波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週四也表示，他願意支持增加 Fed 的資產購買規模。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，全球單日確診週四創下新高紀錄 (338,779 例) 後，世界衛生組織 (WHO) 說，新冠疫情並未有放緩跡象。

截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3650 萬例，死亡數突破 106 萬例。

截至週四，美國單日通報 56,000 例新增確診，刷下 8 週以來的最高記錄，美國累計確診超過 760 萬例，累計死亡數超過 21.2 萬。

週五 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 161.39 點，或 0.57%，收 28,586.90 點。

標普 500 指數上漲 30.30 點，或 0.88%，收 3,477.13 點。

那斯達克指數上漲 158.96 點，或 1.39%，收 11,579.94 點。

費城半導體指數上漲 41.88 點，或 1.78%，收 2,398.04 點。

標普所有板塊以資訊科技、非必需消費和醫療保健領漲，能源、房地產和公用事業領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.74%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.01%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.82%；臉書 (FB-US) 上漲 0.26%。

道瓊成分股漲跌互見。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.21%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.97%；IBM (IBM-US) 下跌 2.81%；Visa (V-US) 上漲 1.80%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.68%。

費半成分股多收高。AMD (AMD-US) 上漲 3.94%；賽靈思 () 上漲 14.11%；美光 (MU-US) 下跌 0.02%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.03%； NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.55%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.07%；應材 (AMAT-US) 上漲 1.10%。

台股 ADR 同步上漲。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 5.36%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.12%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.43%。

焦點個股消息

陸媒引述消息人士報導，台積電已取得美國商務部許可，可以向華為供應部分產品。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.12% 至每股 88.78 美元。

外傳晶片生產商 AMD (AMD-US) 正就收購競爭對手賽靈思 (XLNX-US) 進行深入談判，賽靈思週五大漲 14.11%，AMD 下滑 3.94%。

奇異 (GE-US) 上漲 3.01% 至每股 6.84 美元。高盛分析師給予該公司「買入」評級，目標價定在每股 10 美元，研判從基本面和情緒角度來看，奇異股價都處於逢低進場的好時間。

雲端視訊會議技術服務商 Zoom Video (ZM-US) 上漲 2.90%，今年迄今漲逾 600%。瑞穗分析 Zoom 為市場領導者、全球認知度、交叉銷售機會及長尾行銷的狀態，讓該公司能夠繼續實現超額的營收增長。

新冠疫情之下，正式改變微軟的辦公模式，該公司允許員工在每週工作時間的 50 % 以下自由在家工作，或者讓經理級別的主管批准永久性遠端工作模式。微軟 (MSFT-US) 上漲 2.48%。

華爾街分析

Lazard Asset Management 美國股票主管 Ron Temple 表示，我們一直在想是否還會有更多的財政刺激措施，這代表我們迫切需要維持經濟運轉。

JO Hambro Capital Management 高級基金經理 Giorgio Caputo 說，投資人可能預測將看到一個民主黨大獲全勝，增稅的可能性提高，雖然這是負面的消息，但也會帶來顯見的刺激法案，可能會消除一些更極端的風險。