〈房產〉北市今年第二季不動產交易平均契稅、土增稅 都居全台之冠

依內政部最新統計資料顯示，今年第二季不動產交易中，平均每件契稅金額為 4.1 萬元，其中台北市金額最高每件 5.1 萬元；至於賣方部分，平均一般用地繳交 16.8 萬元的土增稅，自用住宅則是 13 萬元土增稅，金額最高則都是台北市，平均都逾 30 萬元，居全台之冠。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德建議，民眾購屋時需特別留意房屋取得使照時間，適用新的房屋標準單價還是舊的標準，舊的可能契稅與房屋稅只要新制的一半稅額，另外賣方售屋前須先規劃，善用一生一次的優惠也能省下可觀的土增稅。

統計顯示，今年第二季國人購置不動產，平均每件契稅金額 4.1 萬元，其中台北市金額最高每件 5.1 萬元，台南市平均每件 3.7 萬元，等於國人購屋時買方需支付平均 4 萬的契稅給政府，至於賣方部分，平均一般用地繳交 16.8 萬元的土增稅，自用住宅用地則是 13 萬元的土增稅，土地增稅稅額金額最高的是台北市平均都逾 30 萬元。

曾敬德表示，全台 2020 年第二季平均買方繳納的契稅為 4.1 萬元，北中南都會區雖然房價差異大，但契稅繳交金額差異有限，而契稅的費用由買方支付，支付金額多寡又與房屋評定現值有關，尤其近年地方政府紛紛針對新房屋調高房屋標準單價，導致新房子比周邊中古屋可能房屋評定現值多出一倍左右，相對交易時買方支付的契稅與每年的房屋稅，都會因此而增加。

統計也顯示，台北市平均每件契稅金額為 5.1 萬元，其次是高雄市的 4.6 萬元，新北市的 4.3 萬元與桃園的 4.1 萬元；至於賣方售屋時繳納的土增稅，台北市自用住宅用地繳納平均 30.7 萬元，一般用地 33.9 萬元，雙雙位居全台之冠，土地交易熱絡的台中市，自用住宅用地平均繳納 10.7 萬元，和其它地區差異不大，但是一般用地繳納平均 30.4 萬元，可推估爲素地交易多，且交易面積較大造成。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，以 2020 年前 8 月全台買賣移轉棟數推估，今年全國移轉量可能落在 30.9 - 31.5 萬棟間，將進一步挑戰六年以來的移轉數新高；而在交易量增加同時，也將增加政府來自地產交易的課稅收入。