我國9月外匯存底續創高 排名退到第五

台灣央行今 (7) 日公布我國 9 月底外匯存底為 4995.98 億美元，較上月底續增 14.29 億美元，續創歷史新高，不過，首次遭印度的 4999 億美元超車，排名退居第 5。

央行指出，9 月外資持有國內股票和債券連同其新台幣存款餘額共折計為 4890 億美元，月增 49 億美元，仍是歷史次高，約當外匯存底達 98%，也是次高，較上月增加 1 個百分點。

央行外匯局長顏輝煌說明，外資 9 月賣超台股約 395 億元，而 9 月台股也下跌 76 點 0.6%，不過，由於外資持有資產市值增加，例如外資持股比重超過約 65% 的聯發科 (2454-TW)9 月漲逾 9%，使外資持有股債餘額續增。

據金管會最新統計，外資 (含陸資)9 月淨匯出 17.77 億美元，央行則統計外資盈餘股利匯出約 20 億美元。

對於 9 月我國外匯存底創新高，顏輝煌解釋，主要因 (1) 歐元等貨幣對美元貶值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後金額減少，以及 (2) 外匯存底投資運用收益；其中，歐元兌美元 9 月貶值 1.3%、澳幣貶值 3.1%、英鎊也貶值 3.7%，僅日圓略升值 0.2%、人民幣升值 0.6%。

同時，顏輝煌再次強調，由於資金大量進出，央行為維持外匯市場秩序進場調節，也是影響外匯存底變動因素。

觀察各國最新外匯存底統計數據，中國 9 月底來到 3.1426 兆美元，月減 220 億美元，日本 9 月底來到 1.3088 兆美元，月減 66 億美元，瑞士 8 月底來到 9398 億美元，月增 107 億美元，印度統計至 9 月 20 日初估 4999 億美元，月增 18 億美元。

而沙烏地阿拉伯、俄羅斯統計至 8 月，分別來到 4415 億美元、4381 億美元，分別月增 53、24 億美元。

顏輝煌表示，多數國家外匯存底均增加，主要為因應美國印鈔票造成的資金外溢效果，而中國和日本外匯存底減少則是反映部分匯率因素。