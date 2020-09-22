應對疫情衝擊 澳洲央行：會考慮購買公債、干預外匯各種選擇

據報導，澳洲央行 (RBA) 副總裁 Guy Debelle 週二 (22 日) 表示，央行正在評估各項貨幣政策選擇，包括干預外匯、實行負利率、購買公債等，以達成通貨膨脹和就業目標。

澳洲央行在 3 月中將利率下調至創紀錄的低點 0.25%，以支持經濟擺脫疫情對經濟帶來的嚴重衝擊，並推出了無限量公債購買計劃和銀行低息融資工具。迄今為止，澳洲央行維持利率在 0.25%，並表示在有需要的情擴下，將會維持在高度寬鬆的貨幣政策環境。

Debelle 表示，澳洲央行正在評估其他政策選項，因為通貨膨脹和就業的前景與央行所設的目標不一致。其中一項選項是購買期限在 3 年以上的公債。澳洲央行目前將 3 年期公債殖利率上限設在 0.25%。

另一個選項則是干預外匯。Debelle 表示，澳幣貶值有利於澳洲經濟，不過由於澳幣目前水準與基本面一致，他也坦言不清楚這樣的做法是否有效。

第三種選項則是調降現金利率，但而維持在零利率以上。最後的選項則是負利率，不過 Debelle 也表示，從過去的經驗來看，這樣的作法好壞參半。澳洲央行在先前曾多次表示，「極度不可能」實行負利率政策。而 Debelle 也重申了此一立場。

澳洲央行也表示。澳洲經濟如今正處於非常困難的時期，面臨自 1930 年代以來最大的萎縮。儘管困難重重，但經濟下滑的程度並未像先前預期的嚴重，澳洲大部分地區目前正在復甦。不過，經濟復甦之路顛簸，維多利亞州的新一波疫情的冠爆發對經濟帶來了重大衝擊。