記憶體Q4仍供過於求 價格較上季走跌約1成

研調機構 TrendForce 旗下半導體研究處表示，第四季記憶體產業仍處於供過於求態勢，雖然近期華為受禁令影響，其他手機品牌積極拉貨，分食華為失去的市場份額，但仍無法改善目前疲弱市況，加上伺服器需求未明顯復甦，預期第四季價格將持續走弱，季跌幅約 10%。

以 DRAM 來說，市場最關注的焦點為占消耗量最大宗的行動式記憶體與伺服器記憶體領域。行動式記憶體方面，華為提前拉貨，使三大供應商原先庫存壓力迅速舒緩，而小米、OPPO、Vivo 急於備料，讓相關零組件價格有撐，估第四季跌幅約為 0~5%。

伺服器記憶體方面，目前雲端與企業用伺服器客戶庫存普遍偏高，價格仍有進一步下探空間，預估第四季均價跌幅約 15%。主流模組 32GB 售價也將在年底接近上個跌價週期的低點，來到 100 至 110 美元區間，預估第四季 DRAM 整體均價跌幅約為 10%。

以 NAND Flash 來說，雖然需求同樣受品牌提前拉貨支撐，但供給位元數與現有庫存皆處於高檔，導致供過於求態勢較 DRAM 顯著，受惠中國手機品牌積極拉貨，第四季 eMMC 與 UFS 類別跌幅縮小至約 3-7%；wafer 端則因供給持續增加，續跌近 2 成。

SSD 方面，受伺服器客戶拉貨動能疲弱影響，enterprise SSD 均價將下跌 10~15%。預估第四季 NAND Flash 整體均價跌幅約 1 成。

另外，現貨市場在 9 月中後再度轉弱，雖然在 DRAM 與 NAND Flash 交易內，低價位產品供貨較少，但中高價位的產品也未有明顯交易量，導致整體市場動能萎縮。

展望明年第一季，DRAM 將受惠備貨需求，價格跌幅可望大為收斂，而 NAND Flash 由於供應商眾多及供給位元仍處高水位，價格恐進一步走弱，跌幅將擴大至 15%。