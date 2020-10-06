〈美股早盤〉Fed鮑爾發表談話前夕 主要指數開盤狹幅震盪

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 就經濟前景發表談話前，週二 (6 日) 美股早盤狹幅震盪，道瓊工業指數開盤一度漲逾 80 點後收斂，那斯達克指數跌 0.09%，費半漲 0.21%，標普 500 指數漲 0.09%。

Fed 主席鮑爾將在美東時間週二 (5 日) 上午 10:40 出席全美企業經濟協會 (National Association for Business Economics)，就美國經濟前景發表談話。分析師認為，市場將著重在他對國會尚未達成新一輪紓困協議的看法。

鮑爾此前一再呼籲，美國經濟復甦路徑，很大程度上取決政府對於疫情的控制，以及各級政府是否能盡快採取必要政策行動，以紓困措施來提供援助。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一 (5 日) 展開約 1 小時的電話會議，但仍未就紓困方案達成共識，不過，接下來雙方將針對具體金額展開討論，並為週二 (6 日) 的談判作準備。

美國總統川普週一 (5 日) 自沃爾特里德國軍醫療中心出院並返回白宮，白宮醫師 Sean Conley 表示：「雖然總統尚未完全康復，但我和我的團隊的評估一致，最重要的是，臨床數據顯示總統可以安全出院，並繼續接受一流的醫療照顧。」

川普競選團隊也表示，川普有意參加 10 月 15 日於邁阿密舉行的第二場美國大選辯論。離院前，川普在推特上表示：「我們很快就會重返競選活動！假新聞只會反映假民調。」

截至台北時間週二 (6 日)21 時許：

道瓊指數上漲 16.37 點或 0.06%，暫報 28165.01 點

那斯達克下跌 9.67 點或 - 0.09%，暫報 11322.66 點

標普 500 上漲 3.08 點或 0.09%，暫報 3411.71 點

費半上漲 4.86 點 0.21%，暫報 2300.42 點

台積電 ADR 下跌 1.01% 至每股 83.69 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.782%

紐約輕原油上漲 3.44% 至每桶 40.57 美元

布蘭特原油上漲 3.27% 至每桶 42.64 美元

黃金上漲 0.12% 至每盎司 1922.50 美元

美元指數下跌 0.10% 至 93.46 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

思科 (CSCO-US) 早盤下跌 0.13％，至 38.52 美元。

美國地方法院法官週一 (5 日) 裁決，由於侵犯 Centripetal Networks 的四項網路安全專利，思科必須向該公司支付近 19 億美元賠償金。

思科表示，鑑於有充分證據證明思科並未侵權，該公司對於判決感到失望，將進一步向美國聯邦巡迴上訴啊願提起上訴。

BioNTech(BNTX-US) 早盤上漲 8.66％，至 87.69 美元；輝瑞 PFE-US) 上漲 0.6％，至 36.97 美元。

兩家製藥商宣布，已向歐洲藥品管理局 (EMA) 提交新冠病毒候選疫苗 BNT162b2 的滾動申請。作為滾動審核的一部份，EMA 已開始評估臨床試驗的數據，正式的市場授權申請將在滾定審核後確定。

西南航空 (LUV-US) 早盤上漲 0.83％，至 38.81 美元。

西南航空要求工會透過減薪來幫助公司改善業務虧損情況，作為 2021 年前不放無薪假、不裁員的條件，西南航空執行長 Gary Kelly 也將加入這場撙節行動，他將放棄 2021 年底前的所有薪水，並要求高級管理人員減薪 20％。

每日關鍵經濟數據：

美國 8 月貿易逆差報 671 億美元，預期 661 億美元，前值 636 億美元

今年 8 月美國貿易逆差創下 14 年新高 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 22:00 將公布美國 8 月 JOLTS 職位空缺數，預期 650 萬個，前值 661.8 萬個

華爾街分析：

Principal Global Investors 策略師 Seema Shah 表示：「人們正在等待投票結果，預計市場波動將持續加劇，現在不是就市場定價做出草率決定的時機。」

Brooks Macdonald 投資長 Edward Park 表示：「一兩個月前，市場表現出對川普勝選的偏好，現在則偏向拜登 (Joe Biden)，轉變的原因在於投票爭議的預期以及紓困方案談判。」