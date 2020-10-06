蘋果下一座金礦在哪？分析師：Pay、Card、Cash！

Cowen 分析師 Krish Sankar 認為，「支付」業務將是蘋果 (AAPL-US) 下一個創造數十億美元營收的部門。

Krish Sankar 認為，華爾街低估了蘋果數位支付業務—Apple Pay、Apple Card 和 Apple Cash 的潛力，其週一研究報告指出，支付業務內這 3 個單位近年來合併年成長率超過 100%，且隨著新冠疫情大流行，「蘋果數位支付產品的使用率和普及率只會進一步提升。」

Sankar 表示，蘋果將支付業務定位為自家硬體事業的配套產品，「但未來這些服務在全球拓展時，隨著深度與複雜度增加，可能讓蘋果定位為金融科技領域的新興內容。」他估計蘋果在 2020 日歷年的支付業務營收可達 10 億美元，2022 日歷年翻倍至 20 億美元。

他認為，Apple Pay 仍將是「Apple 支付平台戰略的基石，因為數位錢包在美國零售業的接受度持續上升。」他估計，Apple Pay 的複合增長率到 2023 財年將達 18%，「我們認為歐洲零售業者有進一步擴張的空間，以及在運輸系統中的滲透率會提升，尤其是亞洲。」

他指出，Apple Card 雖然是蘋果最新支付業務，但可望是該部門最大營收驅動力，其複合年增長率到 2023 財年將達 89％至 12 億美元。「這項新營收估值是保守假設 Apple Card 在數位化的全球零售支出中滲透率僅 2-3%。我們也假設蘋果收取 1% 的交易手續費，我們認為該費率與發卡機構的平均費率一致，且與 Pay 和 Cash 這兩項產品相比，這是長期最有利可圖的機會。」

他表示，Apple Cash 為終端用戶「提供了高需求功能—點對點現金轉帳」，該業務能與 Apple Card 相輔相成。「我們的模組是 Apple Cash 未來幾年營收有成長但仍低於 1 億美元，因為我們假設消費者現金轉帳中僅有偏中的個位數比例為『即時轉帳』。」(即時轉帳可產生高達 1.5% 的交易費）

Sankar 維持蘋果股票「優於大盤」的評級，目標價 133 美元。蘋果週一上漲 3.08% 至 116.50 美元。同日道指上漲 1.68%、S&P500 上漲 1.8%。