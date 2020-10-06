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白宮成大毒窟！世衛：全球10%人類已感染新冠肺炎

白宮成大毒窟！世衛：全球10%人類已感染新冠肺炎。(圖片：AFP)
白宮成大毒窟！世衛：全球10%人類已感染新冠肺炎。(圖片：AFP)

週一 (5 日) 世界衛生組織 (WHO) 表示，到現在為止，大約有十分之一的人類已感染新冠肺炎，而白宮繼川普染疫後再度傳出有人確診。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3,520 萬例，死亡數突破 103 萬例。美國累計確診超過 741 萬例，累計死亡數超過 20.9 萬。

世衛緊急事件規劃執行主任 Mike Ryan 表示，最佳預測顯示，全球約每十人中就有一人感染新冠病毒，這是目前確診數的 20 倍以上。

Mike Ryan 稱，染疫狀況因國家而異、因城市而異、因群體而異，但這意味著世界上絕大多數國家仍然處於危險之中，我們現在正進入一個困難時期，新冠病毒繼續蔓延。

白宮成為新冠大毒窟

白宮目前成為新冠大毒窟，白宮玫瑰花園舉行的大法官提名記者會、首場辯論大會在場的相關人員，相繼傳出確診消息，目前已知有 27 人確診。

繼美國總統川普上週證實染疫後，週一最新消息傳出，白宮新聞秘書麥肯內尼 (Kayleigh McEnany) 新冠病毒檢測呈陽性。麥肯內尼表示，她將進行隔離，並遠程辦公。

白宮目前成為新冠大毒窟，美國總統川普上週確診染疫後，最新消息傳出，白宮新聞秘書麥肯內尼也中鏢！(圖片：AFP)
白宮目前成為新冠大毒窟，美國總統川普上週確診染疫後，最新消息傳出，白宮新聞秘書麥肯內尼也中鏢！(圖片：AFP)

上週川普確診後出現突然出現疲倦、呼吸困難等症狀，緊急送至馬里蘭州沃爾特 - 里德國家軍事醫學中心進行治療。

此期間一度傳出病情惡化，血氧濃度兩度下降，使用了地塞米松 Dexamethasone 等重症病患所需的藥物，但醫療團隊仍堅稱川普情況很好。

川普週日 (4 日) 短暫乘車離開軍醫院，向留守院外的支持者揮手致意 (圖片：AFP)
川普週日 (4 日) 短暫乘車離開軍醫院，向留守院外的支持者揮手致意 (圖片：AFP)

川普週日 (4 日) 短暫乘車離開軍醫院，向留守院外的支持者揮手致意。週一白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 受訪時表示，川普總統和他的醫療團隊將在今天晚些時候做出是否出院的決定。

華爾街分析

投行 Raymond James 週一稱，美國住院率持續增加令人擔憂。

Raymond James 健康照護政策分析師 Chris Meekins 為首的團隊於一份客戶報告提到：「美國住院率的上升是一個落後指標，這令人擔憂，並且可能表明美國下一波新冠疫情。同時，平均每日均檢測比上週增加 5% 左右，而日均確診減少約 2%，導致 7 日平均確診率從 5.0% 降至 4.7%。」

Chris Meekins 稱，我們鼓勵人們採取強有力的緩解措施，以免進一步加劇美國醫療系統的壓力。

Meekins 認為，全球趨勢也令人沮喪。上週全球新增確診增加 6.3%，超過 200 萬以上，而死亡人數上升 3.9%，至 39,257 人。病例再次激增之後，歐洲各國政府正在考慮採取新措施來限制人口流動。

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