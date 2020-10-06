白宮成大毒窟！世衛：全球10%人類已感染新冠肺炎

週一 (5 日) 世界衛生組織 (WHO) 表示，到現在為止，大約有十分之一的人類已感染新冠肺炎，而白宮繼川普染疫後再度傳出有人確診。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3,520 萬例，死亡數突破 103 萬例。美國累計確診超過 741 萬例，累計死亡數超過 20.9 萬。

世衛緊急事件規劃執行主任 Mike Ryan 表示，最佳預測顯示，全球約每十人中就有一人感染新冠病毒，這是目前確診數的 20 倍以上。

Mike Ryan 稱，染疫狀況因國家而異、因城市而異、因群體而異，但這意味著世界上絕大多數國家仍然處於危險之中，我們現在正進入一個困難時期，新冠病毒繼續蔓延。

白宮成為新冠大毒窟

白宮目前成為新冠大毒窟，白宮玫瑰花園舉行的大法官提名記者會、首場辯論大會在場的相關人員，相繼傳出確診消息，目前已知有 27 人確診。

繼美國總統川普上週證實染疫後，週一最新消息傳出，白宮新聞秘書麥肯內尼 (Kayleigh McEnany) 新冠病毒檢測呈陽性。麥肯內尼表示，她將進行隔離，並遠程辦公。

白宮目前成為新冠大毒窟，美國總統川普上週確診染疫後，最新消息傳出，白宮新聞秘書麥肯內尼也中鏢！(圖片：AFP)

上週川普確診後出現突然出現疲倦、呼吸困難等症狀，緊急送至馬里蘭州沃爾特 - 里德國家軍事醫學中心進行治療。

此期間一度傳出病情惡化，血氧濃度兩度下降，使用了地塞米松 Dexamethasone 等重症病患所需的藥物，但醫療團隊仍堅稱川普情況很好。

川普週日 (4 日) 短暫乘車離開軍醫院，向留守院外的支持者揮手致意 (圖片：AFP)

川普週日 (4 日) 短暫乘車離開軍醫院，向留守院外的支持者揮手致意。週一白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 受訪時表示，川普總統和他的醫療團隊將在今天晚些時候做出是否出院的決定。

華爾街分析

投行 Raymond James 週一稱，美國住院率持續增加令人擔憂。

Raymond James 健康照護政策分析師 Chris Meekins 為首的團隊於一份客戶報告提到：「美國住院率的上升是一個落後指標，這令人擔憂，並且可能表明美國下一波新冠疫情。同時，平均每日均檢測比上週增加 5% 左右，而日均確診減少約 2%，導致 7 日平均確診率從 5.0% 降至 4.7%。」

Chris Meekins 稱，我們鼓勵人們採取強有力的緩解措施，以免進一步加劇美國醫療系統的壓力。

Meekins 認為，全球趨勢也令人沮喪。上週全球新增確診增加 6.3%，超過 200 萬以上，而死亡人數上升 3.9%，至 39,257 人。病例再次激增之後，歐洲各國政府正在考慮採取新措施來限制人口流動。