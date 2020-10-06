川普推文今晨6點半出院 白宮醫生：他尚未完全康復

週一 (5 日) 美國總統川普推文表示，他健康狀況良好即將出院，結束為期三天的新冠療程，這緩解了人們對選舉日之前更多政治不確定性的擔憂，激勵美股尾盤大漲。

川普週一推文表示：「我將在週一晚間 6 點半 (台北時間週二上午 6 點半) 離開醫療中心。」

川普稱：「目前感覺很好！不用害怕新冠肺炎 (COVID-19)，別讓病毒主宰你的生活。在川普政府領導下，我們研發一些非常棒的藥物並拓展知識面。我感覺身體比 20 年前好多了！」

川普推文報平安 (圖片：川普推特)

白宮醫生 Sean Conley 週一受訪時表示，川普已達出院標準，但尚未完全康復。

Sean Conley 稱：「在過去的 24 小時內，川普總統病情狀況持續進步，他達到或甚至超過所有出院標準。」

Sean Conley 提到：「雖然他可能還沒完全康復，但我和醫療團隊都同意所有的評估結果。重點是總統臨床報告顯示他可出院回家，並得到世界一流的全天候醫療照顧。」

白宮醫生 Sean Conley 週一受訪時表示，川普已達出院標準，但尚未完全康復 (圖片：AFP)

川普上週日 (4 日) 曾短暫放風乘車離開「華特裡德國家軍事醫學中心」，向留守院外的支持者揮手致意，力證自己病情轉好。但此舉也引發外界批評，川普將身邊人置於危險之中，車內除川普外的所有人都應該隔離 14 天。

川普上周日曾短暫出院放風 (圖片：AFP)

川普對此推文抱怨：「有些媒體對此感到很失望，就是因為我坐在一輛安全的車，向那些在院外站好幾個小時，甚至好幾天的支持者們表達謝意。但如果我不這樣做，媒體又會說我很無理！！」

白宮發言人 Judd Deere 回應，車內相關人員都採取適當的預防措施，以保護總統及院外所有支持民眾，並且經過了醫療團隊的確認，這是可以安全進行的。」

川普有過度治療風險?

上週川普證實確診後出現突然出現疲倦、呼吸困難等症狀，接著被緊急送至沃爾特里德國家軍事醫學中心進行治療，由於現年 74 歲的川普是新冠肺炎重症的高危險群，入院病徵狀況引起全球關切。

此期間一度傳出川普病情惡化，血氧濃度兩度下降，白宮醫療團隊稱，川普先後使用 Regeron (REGN-US) 抗體雞尾酒療法、吉利德 (GILD-US) 的瑞德西韋 (Remdesivir) 以及地塞米松 (Dexamethasone) 等藥物治療。

由於地塞米松 Dexamethasone 僅對新冠重症病患適用，外界一度質疑醫療團隊堅稱「川普情況很好」的說法。此外，醫療專家表示，川普還有被過度治療的風險。

前巴爾的摩市公共衛生專員溫麟衍還指出：「我確實治療過很多被認為是 VIP 的病患，這些病人希望得到最好的治療，但這往往導致他們得到過度治療，這是有風險的。川普很可能是唯一接受這三種療法的新冠病患。」