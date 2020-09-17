全球第二大NAND廠鎧俠示警：華為禁令恐致供過於求 壓低晶片市價

華為禁令 9 月 15 日起生效，全球第二大 NAND Flash 廠鎧俠 (Kioxia) 週四 (17 日) 警告，該禁令恐導致記憶體晶片供過於求，進而壓低市價。

作為華為主要供應商，鎧俠今日於監管文件表示，該公司多數銷往華為的晶片有很大可能受禁令限制，在無法及時尋求替代客戶情況下，記憶體晶片恐供過於求，並打擊市價。

鎧俠已在週二 (15 日) 停止向華為出貨，該公司目前計畫將空出產能，轉為其他智慧手機和資料中心供應商生產晶片。

隨著華為禁令生效，使用美國技術或設備生產半導體的海外企業，必須事先向美國申請出口許可，才能向華為出貨，除了鎧俠外，索尼 (Sony)、瑞薩電子 (Renesas Electronics) 等日企不得不停止出貨，尋求其他替代方案來補足因禁令而受限的產能。

英國諮詢公司 Omdia 數據顯示，2019 年，日本企業向華為出貨的半導體零件總額達 1.1 兆日圓 (約 104 億美元)。

鎧俠預計 10 月 6 日於東京證交所掛牌上市，預計市值總價將達 2 兆日圓，為日本今年最大 IPO。該公司今日公布每股暫定發行價區間為 2800 日圓至 3500 日圓 (約 26.7 美元至 33.4 美元)，低於上月公布的指示性定價 3960 日圓。