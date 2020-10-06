華為努力求生 NB將成下一個百億美元產品線

周二 (6 日) 陸媒報導指出華為手機業務在遭到美國封鎖後，開始計劃轉向 NB 領域發展，根據華為內部已訂下 NB 銷售目標，將成為下一個營收百億美元的產品。

華為業務開始轉型有跡可尋，日前 AMD 與英特爾均證實已取得美國政府許可將出貨處理器給華為。此外，華為之前也發表全新輕薄旗艦 NB 機種 MateBook X。目前華為在中國 NB 市場的市佔率為 16.9%，僅次於聯想。

根據數據顯示，今年第二季華為 NB 產品在中國出貨數量達到 15.5 萬台，市佔約 17%，而中國最大 PC 龍頭聯想出貨量則達 21.5 萬台，市佔約 24%，兩者相差 6 萬台，其他品牌出貨量均不到 10 萬台，市佔不到 10%。

與手機破億級出貨量相比，華為 NB 的出貨量顯得微不足道，但華為布局智慧手機以外的其它消費電子產品的決心已經顯現。華為目前唯一能做就的事要能在這場「封鎖戰」後還能存活下來，並找到另一個產品出路，以等待未來美國放鬆管制。

(圖片: AFP)

合理來看華為並不會放棄手機事業，只是在美國的打壓下華為手機業務空間大大限縮。可以確定的是華為手機相關研發腳步仍不會停，一旦美中之間磨擦緩和後，華為立即能推出新手機應戰。

只是現今禁令不解除，且高通、聯發科等手機晶片廠沒有拿到出貨許可證的情況下，華為手機晶片庫存最多只能撐到明年上半年，之後就會陷入無晶片可用的困境。

華為消費者業務平板與 PC 產品線總裁王銀鋒已透露，後續華為在 NB 產業鏈領域會不斷推出新產品，包括螢幕、PC 等產品。

產業鏈人士也指出，2020 年華為 NB 銷售目標是訂在數百萬台左右 (法人預估 600 萬台)，營收達百億美元，且 2021 年會持續擴大。

