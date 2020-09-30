拜華為禁令之賜 三星8月重回智慧型手機市占龍頭

南韓三星電子 (005930-KR) 受惠於美國政府的華為禁令，該公司的智慧型手機在今年 8 月以 22% 的全球市占率再度成為銷售冠軍。

《韓國經濟新聞》日文電子版週三 (30 日) 報導，根據市調公司 Counterpoint Research 昨 (29) 日公布的數據，三星今年 8 月的智慧型手機以 22% 全球市占率拿下第一，華為以 16% 的市占拿下第二。接下來是蘋果 (AAPL-US)iPhone 的 12%，以及小米的 11%。

華為智慧型手機的全球市占，在今年 4 月超車三星拿下第一。華為當時市占達到 21%，以些微差距贏過三星的 20%。受到肺炎疫期影響，三星的高階機種 Galaxy S20 的銷售不振，行銷重點的印度市場也因為防疫封鎖政策受到衝擊。

不過隨著中、印兩國的邊境衝突惡化，南亞的反華情緒日續升溫，三星智慧型手機在印度市場的市占表現也隨之上揚。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

華為的全球市占在 4 月衝到頂峰後就逐漸下滑，8 月與三星的差距已拉大至 6%。Counterpoint Research 在說明中提到，除了中國疫情嚴重的 2 月之外，8 月是最近一年當中差距最大的月份。

Counterpoint Research 表示，美國政府的華為禁令很可能撼動全球的智慧型手機市場，並給其他品牌帶來良機。

Counterpoint Research 分析師 Kang Min-soo 則表示，美國政府的華為禁令對於三星而言，是拉抬智慧型手機市占的好機會。尤其是三星與華為在各種價格帶進行激烈廝殺的歐洲市場。