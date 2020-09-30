緊跟蘋果腳步？傳華為Mate 40系列10月中發表

周三 (30 日) 陸媒表示引述消息來源指出華為 Mate 40 系列將於 10 月 15 日發表，中國版本則延期至 10 月 22 日於中國發表。除了華為 Mate 40 系列之外，華為 Nova 8 系列和榮耀 V40 系列也將在近期發表。

即將發表的 Mate 40 系列包含 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro + 與 Mate 40 RS 保時捷設計 4 款機型，而華為 Mate 40 Pro 仍然是出貨的主力，它主要針對追求手機極致效能的年輕人。

價格方面標準版本的 Mate 40 可能以人民幣 3999 元起銷售，而高階版本的 Mate 40 Pro + 售價恐將達到人民幣 10000 元。

Mate 40 Pro 將繼續採用瀑布屏和雙孔的設計風格，品質更優於華為 P40 Pro，主要受惠於採用更先進的 COF 封裝工藝，使得左右兩側黑邊控制得更加到位。

鏡頭方面，Mate 40 可能搭載 5000 萬像素徠卡主鏡頭 + 5000 萬像素超廣角 + 2000 萬像素長焦 + TOF 景深鏡頭。此外還有可能支援 8K 錄影、電影級超級慢動作、10 倍光學和 120 倍數位防手震。

另一方面 Mate 40 除了將搭載今年最強 Android 處理器麒麟 9000 晶片外，華為 Mate 40 Pro 還支援 66W 快充和 40W 無線充電。

目前支援 66W 快充的 12000mAh 華為行動電源已經通過認證，將會和華為 Mate 40 Pro 一起發表。

(圖片: AFP) 華為 2019 年推出的麒麟 990 5G 晶片

至於麒麟 9000 方面，根據華為消費者業務 CEO 余承東曾表示，該晶片可能是華為自產高階晶片的絕版品。

之前媒體指出華為從台積電拿到的麒麟 9000 晶片數量還不到 900 萬顆，估計最多只能堅持半年。

意外的是 Mate 40 並不是唯一採用麒麟 9000 的產品。外傳華為的新款平板 K9000(暫稱) 所用處理器也為麒麟 9000。