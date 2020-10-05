2020前7月現代起亞FCV銷量奪冠 EV由特斯拉稱王

2020 年 1 至 7 月，南韓現代、起亞汽車集團的燃料電池車 (FCV) 在全球賣出 2879 輛，站上龍頭寶座。在純電電動車 (EV) 方面，則是由美國特斯拉 (TSLA-US) 稱王，於同期間共賣出近 20 萬輛。

根據南韓《朝鮮日報》週一 (5 日) 報導，南韓汽車研究院 (Korea Automotive Technology Institute，KATECH) 在分析了 SNE Research 的調查數據後得知，現代、起亞汽車集團自 2020 年初到 7 月為止，共於全球賣出 2879 輛的燃料電池車，位居全球之首。較去年同期表現的 1808 輛成長了 59%。

現代汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

第二名日本豐田 (7203-JP) 賣出 439 輛、年減 71%。第三名日本本田 (7267-JP) 則是賣出 134 輛、年增 56%。

另外在純電電動車方面，銷量第一的美國特斯拉 (TSLA-US) 於同期賣出 19 萬 1971 輛，遙遙領先其他的競爭對手。第二名的雷諾、日產共賣出 8 萬 6189 輛。第三名的德國福斯汽車集團 (VOW3-DE) 賣出 7 萬 5228 輛。第四名的現代、起亞共賣出 6 萬 707 輛。第五名的中國比亞迪 (BYD) 則是賣出 4 萬 2340 輛。

特斯拉 Model 3 (圖片：AFP)

若將現代、起亞的銷售表現分開計算，現代與起亞則是分別排名第四及第八。現代汽車較去年上升六個順位，起亞汽車則是首度進入前十名。

現代汽車的 Kona EV 銷量雖然出現減少，但是電動卡車 Porter II Electric 的銷量出現增加。起亞汽車的 Bongo EV、Niro EV，以及 Soul Booster EV 的銷售台數出現增加。