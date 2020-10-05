龐德明年見 全球第二戲院連鎖Cineworld考慮暫時關閉英美全部影廳

英國的 Cineworld(CINE-UK) 宣布，由於 007 最新系列作品等大成本電影的延後上片，該公司正決定考慮暫時關閉在英國及美國的所有影廳。

根據《路透社》4 日 (週日) 報導，全球第二大的電影院連鎖英國的 Cineworld 表示，由於 007 系列電影的製片公司宣布最新作品《生死交戰》(英文片名：No Time to Die) 將推遲到 2021 年 4 月 2 日上映，因此 Cineworld 正在考慮暫時關閉該公司在英國及美國的全部影廳。

Cineworld 在旗下擁有 Regal 系列的電影院，於英國、美國、中歐等地共有 787 處的電影院，聘有 3 萬 7482 名員工。

由於日前與新冠肺炎 (COVID-19) 疫情相關的封城 (Lockdown) 措施出現緩和，Cineworld 的影廳營業也在 7 月重啟。

但是 007 系列電影的製片公司於 10 月 2 日的時候宣布，第 25 部作品《生死交戰》將延後到明年上映，這對電影院業界而言無疑又是一顆超級震撼彈。

根據英國星期日泰晤士報《Sunday Times》的報導內容，Cineworld 為了向英國政府傳達業界危機，已經寫信給英國首相強生 (Boris Johnson) 還有英國文化部長道登 (Oliver Dowden)。

另外，Cineworld 在 9 月 24 日的時候表示，由於該公司上半年出現 16.4 億美元的虧損，也向投資人提出警告如果電影院再度被迫關閉，很有可能在資金方面需要進行更進一步的調度。

Cineworld 股價在進入 2020 年之後，已經重挫了 82%。