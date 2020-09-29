TOYOTA 8月全球銷量年減1成 好於預期 中國車市貢獻良多

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 週二 (29 日) 公布 8 月份的生產、銷售、出口成績，包含高級車品牌 Lexus 在內的全球銷售台數報 72 萬輛、年減 10.6%。該公司表示，全球市場的需求正恢復當中。

8 月日本豐田出口至美國市場的汽車台數年增 1.8% 至 5 萬輛，是自 2019 年 9 月以來首度超越去年同期。豐田汽車表示進入 9 月之後，全球的復甦傾向仍持續當中。

由於肺炎疫情的影響放緩，豐田在先前上修今年 7 至 9 月的全球銷售計畫至年減 15% 水準。但是 7 至 8 月的實際銷售表現為年減 11.3%，豐田表示「恢復步調超乎預期」。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

中國車市的復甦貢獻良多，8 月銷量年增 27.2% 至 16.4 萬輛，成長幅度也較前 (7) 月增加 8.1%。自今年 4 月起，已連續 5 個月超越去年同期。中國各地的車展帶動銷量，豐田「Levin」(雷凌) 與 Lexus 的「ES」車系銷售暢旺。

在歐洲市場方面，受惠於各國的購車補助方案，銷量也出現年增 7.1% 至 7.4 萬輛。

日本市場表現方面，8 月銷量年減 10.6% 至 10.5 萬輛，較前 (7) 月成績 (年減 17%) 改善 6.4%。豐田表示「銷量達到一定台數，對於全球銷量的復甦帶來貢獻」。

伴隨著需求回溫，全球生產也出現改善。8 月報年減 6.7% 至 63.4 萬輛，表現優於前 (7) 月的年減 10.2%。美國 8 月生產報年增 1.7% 至 11.5 萬輛，先前豐田在北美當地的汽車生產因疫情中斷，該公司表示庫存量不足的問題正逐漸解決當中。北美銷售主力「Camry」及「Highlander」產量也向上拉抬。

日本 8 月的國內生產報年減 11.5% 至 20.3 萬輛。伴隨著市場回溫，預估 9 月份的日本國內生產，將會較疫情前所擬定的生產計畫增加約 1%，可望首度超越原定計畫。關於 10 月份的日本國內生產，豐田也表示在生產上會超越原定計畫。

另外在出口方面，日本豐田 8 月出口報年減 14.8% 至 12.6 萬輛。較 6 月 (年減 46%)、7 月 (年減 30%) 出現大幅度的改善。與出口至美國的情況類似，出口至歐洲市場的汽車台數年增 0.2% 至 1.9 萬輛，出現 2019 年 10 月以來的首度增長。