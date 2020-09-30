中國政策紅利+旺季拉貨潮 透過兩招搭上陸股行情列車

中國製造業 PMI 連 6 個月維持擴張，生產、消費、投資數據普遍優於預期的大幅回升。隨著新冠疫情影響逐漸減弱，歐美加速重啟經濟，外需持續回暖。人行持續引導信用擴張，注資實體流動性，社會融資再創歷史同期新高，信貸結構持續改善，中國經濟穩健回升，加上 10 月有政策紅利、後續還有旺季拉貨潮，股市行情可期，法人建議，可透過平衡型基金或 A50 ETF 參與陸股行情。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示，A 股市場對於近期海外疫情反彈及歐美股市動盪等負面因素已充分反應，隨著新冠疫情受控，投資與需求端改善，中國 PPI 已於 5 月落底回升；工業庫存持續去化企業利潤同比走高，有利帶動製造業投資加速回升，對於節後 A 股表現持正向態度。

國泰中國 A50 正 2(00655L-TW) 經理人游日傑也表示，自今年 5 月起，為因應疫情的衝擊，中國官方多次提出「雙循環」的新經濟戰略，政策定調朝「內循環」為主，「外循環」為輔進行剌激，由中國 8 月份消費零售總額達 3.3 兆人民幣，較去年同期成長 0.5%，優於市場預期來看，經濟已見初步復甦。且自 7 月份以來，人民幣出現顯著升值，很大程度上反映了國際投資者對中國經濟復甦表現，可能優於其他大國的判斷，也吸引了外資加速湧入，對於以內需及資產股為主的陸股指數，如 A50 等將是利多。

黃昱仁則指出，時序將進入第 4 季度，隨著第 3 季業績預告的陸續披露，市場關注有望回歸績優股。十三屆全國人大常委會第二十二次會議 10 月 13 日將在北京舉行，預期將審議國務院關於 2019 年度股票發行註冊制改革有關工作情況的報告，且已確定五中全會在 10/26-29 召開，預計將釋出十四五政策紅利，節後政策行情可期，盤面關注「十四五」主題，包括消費、醫藥以及經調整後的科技股。

游日傑補充，據歷史統計，陸股 9 月漲幅平平，但一般在第 4 季為陸股傳統旺季，漲幅大多明顯提升，主因受惠於有十一長假、雙 11 購物節、耶誕等拉貨效應，金融及大消費類股，皆為大盤攻堅主力，建議投資人可分批布局陸股相關 ETF，而黃昱仁建議以平衡基金，參與陸股後市彈升機會。