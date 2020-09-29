全球車市回溫 車載面板出貨減幅可望逐步收斂

疫情衝擊全球車市今年銷售，連帶拖累車載面板出貨，根據市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 統計，上半年全球車載面板出貨量年減逾 2 成，但隨著全球疫情逐步好轉，加上一線車廠復工復產，車載市場將逐步回溫，估下半年出貨量將達 7060 萬片、年減 11.8%，衰退幅度逐步收斂。

群智統計，上半年全球汽車市場受疫情衝擊，汽車銷量大幅下滑，讓車載面板出貨僅達 6214 萬片、年減 21.3%，其中，第 2 季受歐美車廠關廠衝擊下，衰退幅度更達逾 3 成，為全年出貨谷底。

從第 2 季車載面板出貨量、全球市占分析，群智指出，中國面板廠天馬受惠中國本土車廠復工速度較快，市占擴大至 14.9%，位居各廠之冠，而台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 則分別拿下 13.6%、9.9% 市占，分居三、五名。

觀察群創、友達因歐美系車廠客戶比重較高，導致上半年車用面板出貨量大幅衰退，光第 2 季出貨降衰減逾 3 成，下半年則可望在車市回溫下，帶動車載面板需求恢復。

車市方面，群智統計今年上半年全球汽車銷量達 3250 萬輛，年減 28.8%，下面年則在疫情趨緩、車市回溫下，估全球汽車銷量將達 4000 萬輛、年減 11.9%，衰退幅度逐步收斂。