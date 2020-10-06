日媒：鎧俠最快12月IPO掛牌 擴廠計畫推前

根據《日刊工業新聞》週二 (6 日) 報導，全球第二大儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 廠鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體) 於上月底宣布延後的 IPO 計畫，最快在 12 月就會掛牌上市。此外，生產主力的日本四日市工廠擴建計畫也將推前。

消息傳出後東芝 (6502-JP) 股價走揚。台北時間週二 (6 日) 上午 10 點前，東芝股價暫報每股 2797 日圓，較上個交易日上揚 2.49% 或 68 日圓。

東芝股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

鎧俠原本計畫 10 月 6 日在東京證券交易所 IPO 掛牌上市，但是在 9 月 28 日突然宣布延期。鎧俠在當時表示，因考量近來股市動向，還有肺炎疫情可能再度擴大等疑慮而作出延期決定，未來將持續檢討適當的上市時機。

《日刊工業新聞》於 6 日報導提到，預估近日內鎧俠會再次向東京證交所提出 IPO 申請。由於是在同一年度內再次提出申請，因此財報資料的內容相同，審查進度也應該會較上回迅速。

有意見認為市場對於華為禁令反應過度，因為華為只占鎧俠整體營收 10% 不到。而鎧俠其他客戶的蘋果 (AAPL-US) 超過 20%，威騰電子 (WDC-US)、戴爾 (DELL-US) 都超過 10%。

此外，鎧俠也已經向美國商務部提出與華為的交易許可，如果獲得同意更有加分作用。

目前儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 的全球需求暢旺，鎧俠原本預定 2021 年 9 月動工的四日市工廠 Fab7 廠房工程，也計畫推前至 2021 年 4 月。目前鎧俠已取得用地，而不論 IPO 的進度如何，都會積極推動建廠計畫。

根據研調公司試算，到了 2024 年為止，預估智慧型手機的快閃記憶體用量，平均年成長率將達到 28%；資料中心及企業用戶的固態硬碟 (SSD) 需求平均年成長率將達 20%。新款電視遊樂器採用 SSD 也將推升需求。