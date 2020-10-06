歷史為鑑！美國總統健康問題對美股影響不大

素有「多頭總司令」的美國總統川普美東時間週一 (5 日) 晚間正式出院，儘管川普病況仍存在變數，但回顧歷史，美國總統的健康問題對美股影響不大。

隨著川普出院消息傳出，美股揮別上週末拋售潮，週一強勁反彈。白宮醫療團隊表示，川普並未完全康復，但達出院標準，對川普未來病況抱持謹慎樂觀的態度應對。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 週一 (5 日) 一份報告中指出，回顧過去 101 年以來，在美國總統重病和死亡的打擊中，美股通常很快就能恢復過來。

歷任總統健康狀況對美股的影響。(圖片：marketwatch)

Sam Stovall 指出，前總統沃倫哈定、羅斯福和甘迺迪以及其他總統健康出現狀況或傳出死亡的消息時，道瓊在短短幾天內下跌 3% 或更少，甚至還會上漲的情況。

Sam Stovall 稱，目前僅只有前總統艾森豪 1955 年心臟病發和 1956 年診斷出患有克隆氏症，美股才出現了超過 5% 的持續數月的下滑。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 近期研究報告寫道，川普健康是否會對選舉產生實質性的改變，目前還沒有定論，但從數月民調結果來看，拜登獲勝是最有可能的結果。

Ian Shepherdson 還認為，川普健康問題也不太可能提高在大選前通過新一輪經濟刺激法案的機率，因為股市是代表經濟而非政治的晴雨表。