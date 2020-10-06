IMF呼籲政府應加強公共投資 刺激就業

IMF 於美國當地時間周一 (4 日) 表示，全球在遭受到新冠疫情的巨大衝擊後，需要強調政府投資的重要性，呼籲各國政府應加強公共投資以促進經濟成長。

IMF 指出目前全球經濟受到新冠肺炎疫情的嚴重破壞，全球服務業陷入停滯，大批民眾面臨失業危機，而各國政府的債務水準卻在飆升。

IMF 在 6 月份曾預測，2020 年全球 GDP 將衰退 4.9%，但目前許多國家正在面臨第二波新冠疫情的衝擊，所以這個預估值可能將再下修。IMF 因此呼籲各國政府增加公共投資，以幫助經濟復甦並創造就業機會。

IMF 在一份報告內容表示，對於已開發和新興市場等經濟體而言，增加 GDP 百分之一的公共投資，將可直接創造 700 萬個就業機會，而考慮到間接的總體經濟影響，整體上將可創造出 2000 萬～3300 萬個就業機會。”

景氣若處於高度不確定時期，公共投資往往會有不錯的乘數效果。IMF 認為增加 GDP 百分之一的公共投資可強化人們對經濟復甦的信心，可以在未來兩年的時間裡，將 GDP 提升 2.7%，將私人投資提高 10%，將就業提高 1.2%。

資料來源: IMF

但這前提是假設投資為高品質，且在現有公共和民間債務負擔下，民間部門對政府刺激政策仍會有正面的反應。

IMF 補充說當各國政府加強公共投資時往往也會帶動起民間投資，一部分的原因是這顯示政府對經濟可持續成長的承諾。另一方面公共投資也可更直接地刺激民間投資，例如對數位通信，電氣化或運輸基礎設施的投資可促使新業務的興起。

IMF 建議應將更多的資金用於醫療保健、社會住宅、數位化和環境保護。IMF 表示政府在數位基礎設施的投資「必定不可缺少」，各國政府可以同時在進行社交隔離之下，利用數位化的建設縮小社會內部的經濟發展落差。

