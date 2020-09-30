日本電子零件全球出貨額連續5個月下滑 7月份減少5%

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 週三 (30 日) 公布最新數據。7 月份的日本電子零件全球出貨額報 3011 億日圓、年減 5%，連續 5 個月遜於去年同期表現。但是受到疫情干擾的供應鏈也大致恢復正常，各地區的出貨額差距也逐漸縮小。

從過去經驗來看，智慧型手機會在入秋之後增加生產，而電子零件市場會在何時復甦，也應該會取決於手機的需求動向。

從國別地區的出貨額來看，7 月份除了中國市場出現年增 9% 之外，其他市場表現都遜於去年同期。

雖然整體表現尚未回到疫情前的水準，但由於供應鏈的正常化以及各國重啟經濟活動，先前出現重挫的歐美市場也都呈現大幅復甦。因國家地區的不同，與去年同期出現明顯差距的現象也逐漸的縮小當中。

以產品別來看，7 月份致動器 (actuator) 及開關 (switch) 的出貨額，各出現年減 31% 及年減 20% 的大幅滑落。但是就整體而言，滑落幅度已經逐漸趨穩。

泛用零件的電容，以及伴隨著 5G 需求擴大而前景看好的高頻元件，則是連續 2 個月超越去年同期，市場復甦可期。

Omdia 資深總監南川明表示，下半年的電子零件需求能否回到疫情前水準還不得而知。但是隨著智慧型手機的生產增加，零件需求也將朝著復甦方向發展。

今年入秋後的全新 iPhone 等電子產品的銷售動向，也將左右今後電子零件的需求動向。