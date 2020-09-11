南韓Q2智慧型手機銷量季增9% 三星電子穩坐第一

根據市場調研公司 Counterpoint Research 在週五 (11 日) 發布的報告顯示，受惠於平價款 Galaxy A 系列和旗艦款 Galaxy S20 系列的強勁銷售，2020 年第二季三星電子在南韓手機市場的市佔率持續成長，並穩坐第一。

數據顯示，南韓第二季整體智慧型手機銷量較上一季增長了 9%，但較去年同期下跌了 8%，而價格低於 400 美元的智慧型手機在第二季總銷售額的佔比為 45%，高於去年同期的 33%。

報告中也指出，在 4 月至 6 月的第二季期間，三星電子在南韓市場的市佔率達到 67%，較上一季成長了 3 個百分點。蘋果 (AAPL-US) 則以 19% 的市佔率位居第二，較上一季成長了 1 個百分點。而 LG 電子以 13% 的市佔率排名第三，較第一季下跌了 3 個百分點。

蘋果的 iPhone SE 於今年 5 月份推出，在 2020 年第二季成為南韓最暢銷的智慧型手機，其次則是三星的 Galaxy S20 Plus。在第二季最暢銷的 10 款智慧型手機中，有一半是三星的 Galaxy A 系列機型，表明在疫情大流行期間，平價款手機仍是當地消費者最愛的選擇。

據 Counterpoint Research 先前公布的數據顯示，受到疫情影響，三星電子的智慧型手機在今年第一季，共出貨了 5900 萬支智慧型手機，低於去年同期的 7200 萬支，年減 18%，不過該公司仍穩坐全球最大智慧型手機供應商的地位，在第一季，三星在全球智慧型手機市場的市占率為 20%，較去年同期下降了 1 個百分點。