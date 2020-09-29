東芝退出LSI研發 資源將集中在類比IC及微電腦

日本東芝 (6502-JP) 於週二 (29 日) 宣布，旗下子公司的東芝電子零組件股份有限公司 (Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation)，今後將退出大型積體電路 (LSI) 的開發業務。

目前東芝在該當業務方面，除了車用數位及原有客戶的支援之外，已於 2019 年度自 LSI 業務撤退。

東芝股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

這回決定，也等於宣告東芝要從 LSI 的開發業務完全撤退。不過該公司長年供應的影像識別處理器「Visconti」系列等現有產品，在今後也會持續進行販售，並向顧客提供相關支援。

在剩下的類比 IC 以及微電腦方面，由於和離散半導體 (Discrete Semiconductor) 的綜效良好，還有用於馬達控制的相關產品在未來也具備成長潛力，都仍將持續研發。

還有在 CCD 線性影像感測器，以及晶圓代工服務方面，預計在將來也都會持續的提供服務。

受此次決定影響，東芝電子零組件股份有限公司將針對隸屬於半導體事業部門、系統裝置事業統括部門、工作人員部門、業務部門的公司員工及共通的工作人員，還有部分的研發部門及部分子公司的社員等，來實施職務的重新部屬或給予轉職協助等的優退制度。

在 2021 年 2 月底前，將以退休為前提來向大約 770 名的員工實施相關措施。粗估相關作業將花費 118 億日圓，也推估這一連串的作為，也會在 2021 年度為該公司帶來 150 億日圓的財務改善。