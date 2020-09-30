騰訊全資收購搜狗 預計Q4完成交易後自紐交所下市

搜狐旗下搜尋引擎搜狗週二 (29 日) 宣布，已和騰訊 (Tencent) 三家全資子公司簽署最終私有化協議，預計今年第 4 季完成交易，搜狗 ADS 將自紐交所下市。

截至週二 (29 日) 美股盤中，搜狗 (SOGO-US) 上漲 2.42%，至 8.88 美元；搜狐 (SOHU-US) 上漲 12.14%，至 20.23 美元。

搜狗股價日線圖 (圖：Investing.com)

與搜狗達成協議的三家騰訊直接或間接全資子公司包含 THL A21 Limited、TitanSupernova Limited 和 Tencent Mobility Limited。根據私有化協議，TitanSupernova Limited 將以全現金交易方式與搜狗合併，合併後的搜狗將成為騰訊的間接全資子公司。

搜狗曾在 7 月宣布，其董事會收到來自騰訊的初步私有化要約，提議以每股或每股美國存託憑證 (ADS)9.00 美元價格，透過現金交易收購搜狗全數已發行股份。

相較於 7 月收到私有化要約前一日收盤價，本次私有化價格溢價約 56.5%。

搜狗預期本次私有化交易將在今年第 4 季完成，屆時，該公司將成為騰訊私人持股的間接全資子公司，且搜狗 ADS 將自紐約證交所下市。