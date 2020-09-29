川普逃稅不是新聞 更重要的是「總統債」到期風暴

美國總統大選日即將到來，川普和拜登針鋒持續相對，川普近日抨擊對手拜登人老健忘還在電視辯論會拒絕藥物檢測，川普則身陷逃稅醜聞和債務即將到期的風暴，引發外界對美國國安的疑慮。

外界對川普的背景向來不陌生，他擔任美國總統前是一名商人、是個億萬富翁，《福布斯》(Forbes) 雜誌稱其淨資產為 25 億美元，美國富豪排行榜中名列第 339 位。

他的商業生涯也過多次破產和投資失敗，其中最著名的是川普打造的賭場帝國，曾經有過高達 5 次的破產經歷。

《紐約時報》上週日重磅炸彈報告顯示，顯示川普在過去 15 年間有 10 年從沒繳過稅，《紐約時報》指控川普採用「可疑的手段」和「公然欺詐」來規避稅務。

川普在 2016、2017 兩年僅繳 750 美元的稅，2000 年到 2017 年，川普每年繳納聯邦所得稅平均為 140 萬美元。

(圖片：川普推特)

川普怒斥該紐時報導是假新聞，川普週一 (28 日) 推文表示，他已支付了數百萬美元的所得稅，而且他的債務很少。

川普並未提供納稅證據，但他 2016 年曾證實自己從不繳稅，他曾自吹：「這 (樣的商業技能) 讓我顯得很聰明。」

(圖片：AFP)

Marketwatch 專欄作家 Paul Brandus 抨擊，民意調查中，川普沒有繳納太多稅的消息在當時 (2016) 並沒有真正起到作用，我認為現在任何人都不應該期待它。川普的支持者不信任該報導。在一些州，投票已開始，這可能會影響到一小部分尚未做出決定的選民。但是絕大多數美國人很久以前就決定要投誰了。

Paul Brandus 稱，然而，重點是週日《泰晤士報》報導川普個人對總計 4.21 億美元的貸款和其他債務大部分將在四年內到期。究竟誰是他的債主？未來幾年，川普會做些什麼逃開?

布蘭多斯認為，一個像川普這樣身居敏感職位、債台高築的人，一個似乎在討好普丁這樣的人，肯定永遠不會被妥協，也不會被認為有任何安全風險，是嗎？這就是潛在的危險。

彭博專欄作家 Timothy O 'Brien 抨擊，川普負債比外媒報導的要高得多，這使他成為國安的威脅，川普代表了一個嚴重的國家安全威脅，如果他再次當選，這個威脅只會升級。

民主黨議員 Ted Lieu 稱，川普因債務問題可以被外國列強利用，實際上，很確定這已經發生了。

哈佛大學法學教授、川普批評者 Laurence Tribe 預測，川普繼續執政將危及美國國家安全。他將不顧一切地保住職位，以免入獄。