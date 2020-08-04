TOYOTA中國7月銷量大增2成 各地車展助攻

日本豐田汽車 (7203-JP) 週二 (4 日) 公布在中國市場的新車銷量，7 月份報年增 19.1% 至 16.56 萬輛。主力車款及高級車品牌 Lexus 的銷售暢旺，中國各地所舉辦的車展也幫助衝高新車銷量。

該公司 2020 年 1 至 7 月在中國市場的累計新車銷量，則較去年同期增加 1.1% 至 91.87 萬輛，這也是新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在今年春天轉趨嚴峻以來，首度出現的增加數字。

豐田 7 月在中國當地的新車銷售表現，SUV 車款的 RAV4 銷量年增 43.0% 至 1.73 萬輛；轎式車款 Levin(雷凌) 銷量年增 19.4% 至 1.85 萬輛。高級車品牌 Lexus 的銷量也出現年增 38.6% 至 2.23 萬輛。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

中國 7 月在四川成都等都市有車展舉辦，各展場的現場銷售熱烈，也幫助衝高了整體銷量。

在今年 2 月中國的肺炎疫情最為嚴峻時，豐田在當地的新車銷量報年減 70.2%，出現大幅衰退。不過後來的銷售狀況持續恢復，4 至 7 月的連續 4 個月皆出現正成長。而 5 到 7 月更是出現年增約 2 成的良好成績。

從中國整體的新車銷量來看，基本上從初春開始的肺炎疫情後，就踏上了復甦之路。4 至 6 月的連續 3 個月期間，新車銷售都優於去年同期。然而從上半年 (1 至 6 月) 的累計數字、年減 16.9% 來看，豐田的銷售佳績也格外突出。