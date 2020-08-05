Nissan巴塞隆納工廠勞資破局 關廠事宜仍無共識

日產汽車 (7201-JP) 設在西班牙巴塞隆納工廠的工會組織，於昨 (4) 日首度就關廠事宜進行勞資協商。對於資方所提出的延後關廠以換取重啟生產的提案，工會方面也表示拒絕。

日產向工會方面所提出的條件是，將巴塞隆納工廠的關廠時期延後至 2021 年 6 月，以換取重啟生產並作為完全關廠的補償費用。回答期限則是訂在 8 月 4 日。

工會方面也已經拒絕，並且表示，只接受資方保證工廠繼續運作、且不進行裁員的提案。而第二次的勞資談判，則是預定在 4 日傍晚的時候舉行。

日產汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日產的巴塞隆納工廠共有三個據點，聘有約 3 千名員工，並衍生出約 2 萬個相關工作機會。

該公司原本計畫在 2020 年的 12 月關廠，但是日產在 2 週前表示，為了給當局多一點時間來尋找對該工廠有興趣的企業，表明了將延後關廠的方針。

日產在當時提到伴隨著關廠時期延後，該公司在態度上也似乎傾向年底前不實施解僱。但也明確提及到了關廠時，至少解僱約 2500 人的計畫不變。

日產上季的營業虧損高達 1539 億日圓，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，於全球各地市場的新車銷量皆出現大幅下滑。預估 2020 年度歸屬公司股東淨損將高達 6700 億日圓，連續 2 年出現虧損。