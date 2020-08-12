和泰車Q2獲利創同期高 上半年已賺逾1個股本

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (12) 日公布第二季財報，單季稅後純益 32.46 億元，年增 6.57%，每股純益 5.94 元，創同期新高，也寫下單季第三高紀錄，在銷售傳統淡季表現熱絡，上半年稅後純益 67.13 億元，年增 20.97%，每股純益 12.29 元，上半年已賺超過 1 個股本。

和泰車第二季合併營收 571.9 億元，年增 1.8%，即便處在疫情衝擊最甚期間仍穩定成長，稅後純益 32.46 億元，每股純益 5.94 元，上半年合併營收為 1142.96 億元，年增 15.02%，稅後純益 67.13 億元，每股純益 12.29 元。

和泰車今年以來營運熱絡，由於代理二大品牌 TOYOTA 和 LEXUS 銷量年增分別達 7.3%、16.9%，推升營收成長，而 7 月在傳統旺季的加持下，合併營收更衝上單月新高達 231.58 億元，年增 8.93%。

和泰車說明，7 月 TOYOTA 和 LEXUS 銷量共 15760 台，創今年單月銷售新高紀錄，市占率達 35.9%，增添第三季成長動能。

和泰車強調，看好 LEXUS 下半年成長力道，由於 LEXUS 5-7 月期間，已連續 3 個月蟬聯豪華車銷售冠軍，隨著消費力逐漸回溫，樂觀看今年將是 LEXUS 創下更多高峰紀錄的一年。

就整體車市來看，和泰車預期，今年國內新車掛牌規模有望維持 45 萬台預測，若此預測達成，屆時將是 2006 年以來的 15 年車市銷售新高。