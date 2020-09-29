世銀預估今年亞太地區經濟 中國可望逆勢成長2%

世界銀行發表最新一季東亞與太平洋地區經濟報告內容指出，受到新冠肺炎疫情影響，及世界各國採取相應的防疫措施，導致東亞太平洋地區的發展中國家經濟面臨衝擊。世界銀行預期今年整個亞太地區 (不含中國) 經濟將衰退 3.5%，不過中國則是逆勢成長 2%。

世銀報告指出，即使部分國家的疫情已逐漸受到控制，但全球需求仍然未回穩，以亞太區經濟高度依賴外部經濟而言，經濟亦難明顯復甦，估計今年整個亞太區 (含中國) 經濟只會微幅成長 0.9%，是近 53 年來成長最慢的一年。

不過世銀進一步預估隨著多國開始研發出新冠肺炎疫苗，再加上主要經濟體的經濟活動正常化，將帶動亞太地區經濟重新啟動及持續改善，預估明年中國 GDP 將重回 7.9% 的漲幅，至於區域內其他經濟體的平均 GDP 也會出現 5.1% 的成長。

(圖片: AFP)

世銀認為中國今年經濟能擺脫衰退出現 2% 的成長，主要因為政府支出、出口強勁和新增病例數受到控制等因素共同發揮出作用。

但世銀在調查中發現新冠肺炎疫情對就業和民眾收入的影響是廣泛且巨大。世行指出與去年同期相比，2020 年 4 月或 5 月一些亞太地區國家的企業銷售額衰退 38%～58%。

大企業的復甦腳步比中小企業快，而中小企業更容易受到危機衝擊，也難以透過數位化來適應衝擊。有薪僱員和家族企業僱員的收入均出現大幅下降。

此外，公共、私人債務及銀行資產負債表不斷惡化和不確定性上升，使整體投資及經濟穩定面臨風險。世銀預估 2020 年亞太地區的巨額財政赤字將使政府債務平均增幅達到 GDP 的 7%。

同時這場公衛危機加速貿易領域原本已存在的趨勢，包括亞太地區的區域化、全球價值鏈部分移出、數位化服務成長加速等，但也擴大回歸保護主義的壓力。