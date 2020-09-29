2020中國前500大企業營收、獲利雙升 門檻再拉高

根據最新中國企業聯合會公佈的「2020 中國 500 強企業發展報告」內容顯示，2020 中國企業前 500 大合計營收達人民幣 86.02 兆元，與去年同期相比增加人民幣 6.92 兆元，年增 8.75%。純益則達人民幣 3.89 兆元，年增人民幣 3603.19 億元，漲幅為 10.2%。

報告內容顯示，中國前 500 大企業入圍門檻連續 18 年提升。自「十三五」以來，進入 500 大企業門檻累計提升人民幣 116.15 億元。

2020 年排名第 500 大的企業營收為人民幣 359.61 億元，與去年相比，提升人民幣 36.36 億元，且增加金額比較 2019 年提升。

與此同時，營收達人民幣千億等級家數也有所成長，2020 中國 500 大企業中，營收逾人民幣 1000 億元的企業數量上升至 217 家，增加 23 家。

而營收破兆元人民幣的企業也有新成員加入，在中國建設銀行、中國農業銀行營收超過兆元人民幣後，中國已有 8 家企業營收逾 1 兆人民幣。

(圖片: AFP)

值得留意的是，雖然這 500 大企業營收、純益總額雙雙增長，但從多項關鍵指標成長幅度來看，這 500 大企業在「十三五」期間有不少指標漲幅下滑。

對此中國企業聯合會表示，指標下滑的原因一方面是和中國經濟成長漲幅有關，另一方面則是在不斷墊高基期之下，中國企業已不易做到過去動輒 20% 以上的成長速度。不過以好的方面來看，中國 500 大企業的組成結構正脫離以「銀行業」為主的新興經濟市場模式。

非銀行業獲利水準持續改善，與商業銀行獲利差距進一步縮小。482 家非銀行企業純益率達 3.1%，比 2019 年提升 0.24 個百分點，資產報酬率為 8.74%，比 2019 年提升 0.4 個百分點。

此外進入 500 大企業的產業格局也持續轉變，企業利潤分配差距正逐步縮小。以服務業為例，傳統零售和交通運輸的數量不斷下滑，網路服務、金融和供應鏈等現代服務業企業快速崛起。而銀行獲利貢獻在「十三五」以來的四年間從 61.5% 下滑到 49.55%，顯示中國經濟結構轉型的情況。

