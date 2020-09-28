路透：中國領導人準備調降「十四五規劃」的經濟增長目標

隨著美中分歧加劇，北京當局在經濟規劃方面正面臨強勁挑戰。外媒引述知情決策人士稱，中國領導人已準備好批准第十四個五年規劃綱要 (十四五規劃綱要)，並支持調降新五年規劃的經濟增長目標。

知情人士預計，習近平及其他領導人將在 10 月的一場重要會議上，討論並批准 2021 年至 2025 年的「十四五規劃綱要」，並稱政府智庫和經濟學家已建議將年度 GDP 增長目標設立在「5％左右」，即「5％至 5.5％」或「5％至 6％」，低於「十三五規劃」設立的 6.5% 以上。

知情人士稱，中國決策者認為，設定五年增長目標對於中國擺脫「中等收入陷阱」來說實屬關鍵，此外，隨著美中兩國在廣泛議題上的分歧與日俱增，他們認為，經濟增長設定也將幫助地方政府專注於發展目標。

所謂「中等收入陷阱」(middle income trap) 是指當一國人均收入達到中等水平後，因無法順利實現經濟發展方式的轉變，導致經濟增長動力不足，最終導致經濟停滯。

針對上述消息，中國國務院新聞辦公室尚未回覆評論請求。

受新冠疫情危機打擊，中國政府此前明確表示放棄設立今年的 GDP 增長目標，為 18 年來首次，儘管如此，部分經濟學家認為，北京政府仍設立約 3％的 GDP 隱含目標。

中共中央政治局今 (28 日) 召開會議，決定第十九屆中央委員會第五次全體會議 (五中全會) 將於 10 月 26 日至 29 日於北京召開，屆時，政治局將向中央委員會報告「十四五規劃」制訂的研究和 2035 年遠景目標的建議。

「十四五規劃」預計將在 2021 年初的人大常委會上公布，會上將同時宣布 2021 年的增長目標。

瑞銀 (UBS) 分析師發布報告預計，北京政府不會在下一個五年規劃中設立明確增長目標，或是設立一個更低、更靈活的增長目標，例如「5％左右」。

政府智庫也發布報告表示，對於中國來說，「十四五規劃」期間將會是面對與美國之間的摩擦，並做出策略安排的關鍵時期。

市場分析師預計，今年中國 GDP 將增長 2-3％，為 1976 年以來最低，但因低基期效應，2021 年 GDP 增長可能反彈至 7％以上，但長期趨勢仍將隨著人口高齡化和經濟成熟而放緩。