基金經理：現在拋售股票是目光短淺

新冠疫情再度惡化，經濟復甦不安情緒蔓延，全球市場再度動盪，野村基金經理稱，投資人現在拋售股票是短視行為。

隨著科技股下跌趨勢、歐洲疫情惡化、不穩定的經濟資料，以及美國進一步刺激措施的不確定性，投資者情緒惴惴不安影響，週三美股再次出現大幅拋售，道瓊收盤時跌逾 500 點。

野村資產管理公司 (Nomura Asset Management) 策略聯席經理 Ilan Chaitowitz 對市場負面情緒的持久程度表示懷疑。

Ilan Chaitowitz 稱，秋冬季節引發的疫情升溫應該像對待其他季節性疫情一樣對待，投資人做好準備，等待新冠感染率在明年春季大幅下降。

回顧近幾個月來，全球新冠死亡率有所下降，主因是更好的防疫措施和老年人提高了警惕。阿斯利康曾短暫暫停第三階段 (最終階段) 人體試驗，但隨後在英國恢復了試驗，預計很快就會得出結果。

Chaitowitz 稱，全球許多疫苗研究都進入第三期，部分預計將在下個月公佈結果，也是值得樂觀等待的消息。只要一種 (成功的) 疫苗就足以讓企業重拾信心，讓股市恢復平衡。

全球日以繼夜投入新冠肺炎疫苗研發，已有 7 家疫苗廠進入第三階段臨床測試，接下來幾個月 (10 月 / 11 月) 將公佈成果，而且每一個都有 85% 的成功機率作為基準。

野村稱，只要一種 (成功的) 疫苗就足以讓企業重拾信心，讓股市恢復平衡。 (圖片：AFP)

Chaitowitzt 稱，過度擔心全球新冠肺炎捲土重來，拋售股票的行為似乎是短視的。

Barclays 分析師 Ajay Rajadhyaksha 和 Amrut Nashikkar 亦抱持類似看法，新冠疫苗現在是何時問世，而不是「沒有疫苗」的問題，2021 年新冠病毒不會以同樣方式讓讓人們的生活陷入停滯。

儘管承認 11 月 3 日美國總統大選後美國面臨憲法危機和內亂的風險，因為川普拒絕承諾敗選後會和平移交政權，但 Barclays 以樂觀看待「水半杯」的做法，因應近期股市的低迷。

Barclays 認為，科技股估值過高，近期大部分拋售都來自大型美國科技股。我們預計，隨著復甦持續下，預期看多美國週期性股和醫療保健股。