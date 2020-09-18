憂拜登勝選壓縮獎金 華爾街盼爭取提前發放年終

隨著美國民主黨總統候選人拜登 (Joe Biden) 聲勢節節高升，華爾街各家金融機構希望能將年終獎金的發放時程往前移至今年底，以便在拜登勝選且由民主黨掌控參議院之際，為調升企業稅做好準備。

薪資諮詢公司 Johnson Associates 總裁 Alan Johnson 表示：「正常情況下，美國企業通常在隔年初發放獎金，但今年員工可能會要求在年底前發放年終獎金，而非明年初。」

Johnson 表示，原因在於若川普輸掉選舉，華爾街擔心拜登政府可能上調企業稅，導致企業獲利縮減，進而影響員工可獲取的獎金額度。

拜登此前承諾上任後將取消川普對企業的稅額減免相關法案，市場估計，若成功撤銷減稅法案，華爾街每年獎金額度將大大縮減約 300 億美元。

不過，Johnson 認為無論最終由誰勝選，企業都應做好加稅準備，因自從疫情爆發以來，聯邦政府迫切需要稅收來支應，他還表示，紐約、紐澤西、康乃狄克以及加州等地政府皆暗示明年將加稅。

會計事務所 Farkouh Furman＆Faccio LLP 合夥人 Fred Farkouh 表示：「以往來說，當企業意識到稅收政策可能轉向時，會加快獎金支付速度，川普在 2017 年通過的稅法雖然為高收入群體提供稅收減免，但同時也為上述群體設立稅收減免上限，部分企業因此選擇於當年底發放獎金。」

Farkouh 認為，加快獎金支付並不會影響公司財務，既使企業決定在 2021 年初發放，它們也會在 2020 年的會計項目中認列年終獎金。