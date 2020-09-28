9月數據多現疲弱 中國最新景氣前瞻指數轉為收縮

隨著中國不動產與車市表現平淡、陸股走勢疲軟及企業信心下降等因素拖累，中國 9 月景氣成長動能出現趨緩，據彭博對中國景氣前瞻指數發現，9 月景氣較前月下滑，經濟復甦貌似出現撞牆期。

彭博將 8 大領先指標製成的中國景氣前瞻指數如下圖所示，9 月中國景氣由前月的加速擴張轉變為收縮，其中工業出口為帶動這波復甦的領頭羊，民眾消費才隨後跟進，近期的疲弱顯示，若需要更顯著的經濟反彈，恐怕需要更多、更廣的消費支出。

9 月最新彭博中國景氣前瞻指數 (圖: Bloomberg)

8 大領先指標中，中國一線城市新屋銷售表現較上月下滑，新車銷售亦出現反轉向下的現象，此外，據渣打銀行訪問 500 位企業家發現，儘管企業主仍樂觀，但 9 月最新中小企業信心指數數據出現疲軟，為連續 6 個月上升後首度出現趨緩的現象。

對此，經濟學家 Shen Lan 與 Ding Shuang 發布報告表示，9 月中小企業新訂單成長正在趨緩，且銀行對這些企業的放貸活動也正在減少，顯示出儘管目前處於復甦階段，但有些動能正在減弱。

值得一提的是，據渣打銀行數據顯示，9 月中小企業出口的表現較為穩定，其中相較內需導向企業，出口導向的中小企業近期表現也較佳，其中一大因素為全球貿易成長強勁，據資料顯示，作為全球貿易晴雨表的南韓出口近期表現佳，9 月數據也較去年同期成長 3.6%，為 3 月以來首次出現正成長。

彭博的中國景氣領先指標中包含了陸股的滬深 300 指數、一線城市總建物面積房屋銷售、建築用鋼筋存貨、上海銅現貨報價、南韓出口額、彭博工廠通膨指標、中小企業信心指數與乘用車銷售。

彭博中國景氣前瞻指標中八大指數變化 (圖: Bloomberg)