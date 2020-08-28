全球CFO調查：中國經濟前景預期史上首度優於美國

CNBC 週五 (28 日) 發布全球財務長理事會 (Global CFO Council) 最新季度調查，結果顯示，受訪 CFO 對於中國經濟前景看法，要比美國經濟前景來得更樂觀，為歷史上頭一遭。

CNBC 最新調查顯示，全球經濟前景普遍已較上季改善，受訪 CFO 對中國 GDP 的平均預期為「穩定」(Stable)，美國經濟則連 2 季被評為「適度下滑」(Modestly Declining)，為調查發布以來，CFO 對中國經濟前景的態度首度勝過美國。

受訪 CFO 對於美、中經濟前景的看法 (圖：CNBC)

CFO 理事會同時將亞洲及歐元區的經濟前景自「適度下滑」上調至「穩定」，拉丁美洲則自「急劇下滑」(Strongly Declining) 微調至「適度下滑」。

上述調查呼應那些稱中國經濟正在復甦的報導，根據官方數據，中國 Q2 經濟增長 3.2％，美國經濟同期則以 31.7％的季增年率持續走跌。

國際貨幣基金 (IMF)6 月再度下調全球經濟增長預期至 - 4.9%，同時警告在疫情影響下，今年僅少數經濟體將實現經濟增長，中國便是其中之一，預計 GDP 年增 1%，相較之下，IMF 預計美國全年經濟將跌 8%。

信評機構穆迪 (Moody’s) 週三 (26 日) 也將中國全年 GDP 增長預期上調至 1.9%，稱其上調原因為中國 Q2 GDP 反彈力道較預期強勁。

美國市場前景

受訪 CFO 多半對股市抱持謹慎態度，儘管股市在 4 月份觸底後已反彈並迅速回升，理事會內部對於市場動向想法仍存分歧。

根據調查，有 42.5％的 CFO 認為，道瓊工業指數將在首度觸及 30000 點前，回落至 25000 點以下，有近三分之一 (27.5％) 的 CFO 認為，比起回落，道瓊指數將先創高峰。

半數以上受訪 CFO 認為，在觸及歷史新高前，道瓊將先回落至 25000 點以下 (圖：CNBC)

美國經濟和市場前景不佳，反映出大公司在面對疫情之下，持續處於不確定性狀態。在接受調查的 40 位 CFO 中，有 25 位認為新冠疫情是公司面臨的最大外部風險，80％的人表示，今年疫情將對公司帶來負面或非常負面的影響，只有 1 位 CFO 認為疫情對公司有利。

裁員方面，有超過一半的受訪 CFO 預計，未來 12 個月內，公司員工數將有所減少，儘管與全球其他地區相比，亞洲經濟狀況已有所改善，但比起美國，亞太地區認為員工數將減少的 CFO 比重相對較高。