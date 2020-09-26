加速中國金融開放腳步 QFII投資範圍再擴大

周五 (25 日) 晚間中國證監會等三大部門聯合宣佈「QFII、RQFII 辦法」，在該規則及相關配套修訂中，最關鍵的一部分就是「有秩序擴大投資範圍」，即新增允許 QFII、RQFII 投資中國中小企業股份轉讓系統掛牌證券、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期貨選擇權等，允許參與債券附買回、證券交易所融資融券、轉融通證券出借交易。

中國金融主管機關這次一口氣將 QFII 的投資範圍的擴大，是外資一直以來引頸期盼。這意味著 QFII 可以投資中國境內的私募證券基金，不僅中資私募領域可望獲益，不少初次進入中國私募領域的外資也可取得熟悉的海外 QFII 投入中國境內。

此外，隨著中國債市開放腳步加速，許多外資希望能夠投資中國境內的公債期貨市場，因為這是最具高效率的風險管理工具。

(圖片: AFP)

新規訂在投資範圍上新增債券類、利率類、外匯類衍生性商品，並大幅簡化 QFII 的申請流程和申請資料，取消耗時的公證認證要求。

新規也保留一定的想像空間，如 QFII 可參與的金融期貨、商品期貨、期貨選擇權等的具體投資類別和交易方式，將由證券期貨交易場所上報中國證監會同意。

業內表示與之前宣布取消 QFII 限額的消息，擴大投資範圍的意義更加重大。因為目前外資機構可以透過陸股通、債券通來佈局 A 股和債券。即使在取消投資限額前，QFII 的使用額度也並未被用盡。因此，外資更關注的是透過 QFII 究竟能夠買到什麼樣的中國境內資產。

