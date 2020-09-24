聯準會失魔法？美股開啟新跌勢？

訊息快遞：

聯準會主席鮑爾於國會聽證期間，警告美國經濟復甦風險，並呼籲盡快推出新一輪財政刺激政策，來提振美國經濟。此番發言再度引發市場對美國經濟能否順利復甦的擔憂，昨日美國科技與成長類股分別下跌 3.21% 與 2.69%，9 月以來跌幅來到 10.41% 與 8.83%。

鉅亨觀點：

1. 科技股才是唯一贏家，市場對疫情看法保守

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 成長、標普 500 價值與道瓊歐洲 600 指數，資料日期: 2020/9/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

美國股市從 3 月 23 日觸底以來，便一路上漲至 9 月 2 日，而疫情消退與經濟復甦是許多人心中美股漲勢的來源。但從上圖可清楚看出，與經濟復甦關聯度較高的美國價值類股從 6 月初大跌後，便陷入盤整走勢，走勢與歐洲股市相仿。整體美股漲勢來自於成長類股，而成長類股中廣義科技類股權重高達 44.2%。居家辦公、電商、電玩等題材都是科技類股能夠無懼疫情並大漲的主因，因此，6 月以來漲勢來自於疫情將長期影響人類生活，並非來自於經濟復甦。

2. 9 月以來，美國基本面未轉差

既然經濟復甦不是近幾個月美股漲勢主因，那下跌自然也並非經濟將再次衰退。從 9 月 1 日以來，亞特蘭大聯邦儲備銀行對本季美國經濟成長率預估由 28.5%，一路升高至最新的 32%；未來一年美國企業盈餘年增率預估也由 14.8% 成長至 19.5%，美國經濟基本面確實並未轉差。儘管跌幅較少，但近期美國價值類股也同樣在下跌，顯示並非預期經濟復甦導致的類股輪動，科技類股漲多修正，而其他類股受拖累下跌應為主因。

3. 聯準會彈藥非但沒用盡，手上工具仍滿滿

漲多修正外，聯準會對未來看法保守與國會遲遲未通過新一輪刺激法案，令人擔心聯準會的魔法將消失，資金行情可能消退。根據聯準會主席鮑爾的講稿與聯準會資料，目前大部分緊急融通機制使用額度都不高，主要融通機制總額度高達 2.6 兆美元，但使用金額只有 866 億美元。若信用市場或利率市場再次出問題，聯準會還有龐大彈藥能夠救市。若現有機制不夠用，聯準會仍能透過與財政部共同成立特殊目的機構（SPV）的方式，購買任何一種資產，來挽救經濟。

資料來源：FED，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/9/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

投資策略: 拉回就是買點，美股基金長期展望佳

儘管疫苗研發順利且疫情逐漸受到控制，但資金大多聚焦於科技與成長類股，價值與週期類股仍不受青睞。建議可趁拉回佈局美股基金或全球股票型基金，等待景氣復甦帶來的新一輪漲勢。

鉅亨精選基金

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