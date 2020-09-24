偏空有跡可循 台股基金連2月見贖回潮 18檔新高行情續吸金

台股下半年以來在資金行情帶動下，指數突破歷史高點，同步推升台股基金整體規模來到新臺幣 2759 億元，創下波段新高；不過，近期台股連跌，其實從台股基金的逢高獲利了結也可看出端倪，7、8 兩月整體淨買回逾百億元，但仍有 18 檔台股基金新高行情中維持淨申購。

據投信投顧公會統計顯示，包含平衡型在內逾 170 檔台股基金，下半年以來 (7、8 月) 整體淨買回金額約 120 億元，但仍有 18 檔維持淨申購，復華、安聯、野村、群益等投信有多檔進榜，其中以野村優質、復華神盾、復華傳家二號、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧、群益創新科技、瀚亞菁華等基金淨申購逾億元最為突出，顯示投資人已居高思危，改採穩中求勝策略。

投信業者建議，就基本面及資金動能面分析，台股後市仍偏多，不過近半年台股累積不小漲幅，若擔心市場不確定因素，建議單筆投入同時設立停利停損點，或以定時定額分散風險；或透過母子基金投資法，以中長期績優之台股平衡型基金為核心，搭配其他單一市場標的或全球股票基金，掌握此波台股及全球資金行情投資契機。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，台股第 2 季財報整體上市司企業獲利年增率達 16%，短期雖因美國擴大封鎖華為不確定性因素上升，但科技業受惠 Work From Home 及雲端、5G 趨勢、半導體先進製程領先、部份傳產族群基本面亦有所改善等因素長期展望仍正向，且外資今年以來至今天已賣超達 7000 億台幣，若未來回流對台股具進一步漲升助力。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞認為，隨消費性電子產業復甦加上旺季來臨，可逢低加碼趨勢科技股、績優權值股，以及金融、具成長性高之殖利率股或利基型傳產族群。