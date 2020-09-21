台灣ETF規模衝2兆元 證交所示警：留意下市風險

證交所表示，今年以來國際政經情勢動盪，台灣 ETF 受惠類型多元且流動性佳，截至 8 月底，資產規模逼近 2 兆元，不過，證交所提醒投資人，應留意手上持有的 ETF 市況，基金規模或基金淨資產價值 (NAV) 過低，都可能觸及契約終止門檻而終止上市。

證交所今 (21) 日指出，台灣 ETF 市場持續蓬勃發展，台股 ETF 及期貨 ETF 資產規模分別較去年同期成長 44% 及 63%，總受益人數高達 149 萬人，不過，今年因全球金融市場波動劇烈，如國際知名資產管理公司景順 (Invesco) 2 月清算 42 檔 ETF，先鋒 (Vanguard) 8 月宣布退出香港 ETF 業務，且美國有多檔高倍數槓桿反向 ETF 陸續下市。

依據彭博資訊統計，截至 8 月底，全球已有 150 檔 ETF 下市，為近年來最多，台灣也有 9 檔 ETF 因基金規模低於契約終止門檻而終止上市櫃。

證交所表示，之前實施的基金清算豁免相關措施，將於 9 月 30 日到期，證券投資信託 ETF 淨資產價值最近 30 個營業日平均值低於信託契約所約定的終止門檻時，經理公司應通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止信託契約，並向證交所申請終止上市。

期貨信託 ETF 方面，證交所進一步指出，當最近 30 個營業日的基金平均單位資產價值 (NAV) 較其最初單位淨資產價值累積跌幅達 90% 或基金平均淨資產價值低於 2000 萬元時，期貨信託事業應申報金管會核准後終止期貨信託契約，並向證交所申請終止上市。

證交所強調，持有將申請終止上市 ETF 的投資人，自發行人申請終止信託契約至終止上市尚有 1 至 1.5 個月的作業期間，投資人仍可進行交易，且 ETF 為開放式基金，基金清算完成後的價值將分配給各投資人。