〈緯創衝生醫〉瞄準四大領域商機 今年營收可望倍數成長

緯創 (3231-TW) 旗下緯創醫學醫療布局效益逐步顯現，緯創技術長暨緯創醫學總經理黃俊東表示，緯創醫學持續擴大醫療領域布局，包含 AI 智慧醫療、醫療儀器、外骨骼機器人、體外檢測設備等，看好今年營運將較去年倍數成長。

黃俊東表示，醫療產品市場分為兩大區塊，今年有關新冠肺炎檢測、篩檢、疫苗等業績顯著增加，加上各國因應防疫，開放緊急使用授權 (EUA)，反觀其他醫療產品，受醫院防疫措施，無法進行臨床試驗，進度受拖延，只能以視訊方式進行測試、推廣。

緯創布局方面，黃俊東指出，日前瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 推出的新冠肺炎 (COVID-19) 分子檢測自動化檢測儀器就是由緯創醫學協助開發，緯創運用軟硬體技術，協助瑞磁以磁珠檢驗方式，縮短檢測時間、擴大檢驗數量。

黃俊東表示，未來緯創醫學將著重在 AI 智慧醫療、醫療儀器、外骨骼機器人、體外檢測設備等，也與恩主公醫院、高雄醫院、高雄榮總等醫療院所合作，今年四大領域都有成長，看好今年緯創醫學營收將倍數，同時積極尋找未來布局方向。

依公開資訊觀測站資料顯示，緯創醫學資本額為 2 億元，去年營收 9980.1 萬元，虧損 5919.6 萬元，每股虧 2.96 元；今年前 2 季營收則達分別達 227.7、5628.9 萬元，下半年可望顯著拉升。