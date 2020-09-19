〈熱門股〉江申兩岸車市均有利多 周漲逾13%挑戰前高價

裕隆集團旗下汽車零組件大廠江申 (1525-TW) 8 月中旬以來股價強勁上揚，過去二周漲多整理後，本周再度轉強，周漲 13.5%，周線終結連 2 黑，最高來到 74.3 元，有再戰前高價位 80 元意味。

法人指出，由於中國車市持續回穩，帶動汽車零件需求落底回升，再加上我國六期環保上路前商用車需求有望提前發酵，下半年江申營運可望優於上半年，而明年上半年再優於今年下半年，呈現成長態勢。

據中汽協統計，8 月汽車產銷連 5 個月增長，其中，銷量已連 4 個月增速保持 10% 以上，法人認為，中國車市自第二季以來呈逐月成長態勢，加上日本和歐美地區急需備足汽車零件庫存，江申獲利面應已於上半年落底。

另一方面，法人著眼於台灣商用車需求將推升江申出貨，原因在於六期環保上路後將使汽車售價上升，預期商用車買氣於下半年至明年上半年將提前發酵，有助推升江申的本業表現，預料其營收將逐季成長，並於明年上半年達到高峰。

江申是台灣最大的車架和木製後車斗供應商，同時轉投資廣州和襄陽恩梯恩以經營中國的汽車零組件市場，主要生產汽車傳動軸、底盤、客車車架等，而廣州恩梯恩裕隆已切入特斯拉美國廠供應鏈，供應 Model 3 傳動軸。