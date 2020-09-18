特斯拉Model 3成為德國市場8月份最暢銷電動車

據報導，美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 的 Model 3 在今年 8 月份銷售量達到 2824 輛，創下歷史新高，成為德國最暢銷的電動車。

在今年 8 月份，特斯拉的 Model 3 在德國的銷量達到創紀錄的 2824 輛，雷諾的 Zoe 則排名第二，為 2210 輛，梅賽德斯 A250e 則以 1939 輛排名第三，福特 Kuga PHEV 則以 1588 輛，福斯 Passat GTE 以 1444 輛，分別排名第四和第五位。

從歷史數據來看，8 月份通常不是特斯拉在該市場最強勁的銷售月份，因此，如果特斯拉能在 8 月份的銷售接近 3000 輛，9 月份的銷售量有望更加亮眼。德國的消費者似乎越來越接受特斯拉，並且更傾向於轉向環保型汽車。

據悉，特斯拉目前也正在德國柏林建設超級工廠，該工廠將是該公司的第四座超級工廠，另外三座分是位於上海的超級工廠、位於內華達州的超級電池工廠、以及位於紐約水牛城的超級工廠。

柏林超級工廠預計將於明年開始運營，並將為當地市場生產 Model Y。這也將使特斯拉在該地區的競爭具有更多的優勢，因為工廠生產的車輛將結合矽谷的技術和德國資深汽車業的工藝製造。

柏林超級工廠的目標是每年生產 50 萬輛汽車，不過，由於柏林廠地處廣闊的土地面積，再加上近年來特斯拉的電池技術和製造創新，每年生產 50 萬輛汽車的廠區可能只佔該廠總面積的一小部分，未來柏林超級工廠年產量 200 萬輛也是有可能的。

有消息來源指出，特斯拉預計的歐洲電動車市場容量約為 1200 萬輛，若特斯拉每年以 200 萬輛的速度生產，特斯拉將佔據歐洲電動車市場約 16% 的市佔率。