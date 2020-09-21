8月僑外投資金額創歷史第三高 離岸風電占大宗

經濟部投審會今 (21) 日公布 8 月核准投資概況，僑外投資方面仍以離岸風電投資為大宗，包含丹麥商沃旭能源投資 170 億元增資大彰化東南控股、澳大利亞商麥格理太陽光電則以 62 億元轉增資海能風力發電，帶動單月投資金額達 13.13 億美元 (約新台幣 380 億元)，創下歷史單月核准金額第三高。

累計今年前 8 月核准僑外投資件數達 2256 件，年減 4.04%，投資金額達 57.16 億美元 (約新台幣 1714.98 億元)，年減 12.29%，主因去年有荷蘭商美光增資國內半導體投資，墊高基期。

陸資來台投資方面，投審會指出，8 月核准大型投資案有港商鵬鼎國際增資鵬鼎科技 15 億元，增資後持股將達 100%，陸資投資人荷蘭商安世半導增資 680 萬美元 (約新台幣 2.04 億元) 等，累計單月投資金額達 6014.7 萬美元 (約新台幣 17 億元)，年增 269%。

在對外投資方面，投審會表示，前 8 月對外、對陸投資件數皆呈衰退，今年前 8 月對外投資方面核准 366 件，年減 13.48%，但投資金額因有國巨 (2327-TW) 投資基美 (KEMET)、華新麗華擴大增資香港華新國際投資等因素，金額達 63.12 億美元 (約新台幣 1893 億元)，年增 39.52%。

前 8 月對陸投資方面則達 316 件、年減 20.4%，投資則達約 38.63 億元 (約新台幣 1159.13 億元)，年增 49.54%，其中大型投資包含國喬 (1312-TW) 設立泉州國亨化學、廣達 (2382-TW) 增資達富 (常熟) 電腦、裕隆 (2201-TW) 增資納智捷 (杭州) 等。

另外，投審會統計，今年前 8 月核准新設公司件數達 1462 件，投資金額約 4.85 億元 (約新台幣 122.55 億)，前 8 月核准新南向國家來台投資件數為 345 件，年減 13.53%，投資金額為 2.74 億美元 (約新台幣 82.46 億元)。