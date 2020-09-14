中國車市連月成長 Q4旺季樂觀帶旺汽車零組件廠

中國汽車工業協會上周五公布最新產銷數據， 8 月中國車市銷量連 4 個月增速保持 10% 以上，法人看好，中國車市受新冠肺炎疫情影響淡化，下半年銷售可望優於上半年，而多家汽車零組件廠也表態，車商備貨力道可望加速增溫，第四季旺季效益可期。

據中汽協統計，8 月汽車產銷量分別為 211.9 萬台、218.6 萬台，年增 6.3%、11.6%，產銷連 5 個月增長，其中，銷量已連 4 個月增速保持 10% 以上；前 8 月汽車產銷分別達 1443.2 萬台、1455.1 萬台，年減 9.6%、9.7%，不過，年減幅分別較前 7 月收斂 2.2 和 3 個百分點。

法人指出，中國商用車 8 月產銷達 42.5 萬台和 43.1 萬台，較去年同期分別增長 42.8% 和 41.6%，是推升整體車市的主因之一，原因在於貨車銷售達 39.6 萬台，年增高達 50%，隨著中國內需市場回溫，偏多看待中國車市受新冠肺炎疫情的影響已幾乎消退。

國內各零組件廠態度也趨於樂觀，LED 車燈廠麗清 (3346-TW) 指出，中國汽車下鄉政策出台，加上經銷商全力衝刺全年銷售目標，日系、歐美系等合資品牌車廠持續推出更多購車優惠，對即將到來的第四季傳統旺季深具信心。

廣華 - KY(1338-TW) 也指出，三大日系車廠本田、豐田和日產 8 月在中國銷售年增率分別達 19.7%、27.2% 和 - 2.4%，銷售表現良好，整體備貨力道有望在暑休後加速增溫，有利推升旗下各生產基地的產能利用率。

劍麟 (2228-TW) 則表示，全球安全氣囊、安全帶等的銷量逐步增長，且明顯由中國車市的日系、德系品牌車銷售帶動，目前主要客戶正密切協調後續出貨的時程，加上波蘭新廠已順利開始量產，有助營運後市。