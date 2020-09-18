經濟部再通過 九家中小企業擴大投資台灣41億元

經濟部投資台灣事務所今 (18) 日再通過銘安科技、油順精密、源潤豐鑄造、富利康科技等 9 家中小企業擴大投資 41 億元，將在台灣新建廠房、導入智慧化生產，累計投資台灣三大方案已帶動 660 家企業投資約 1 兆 1137 億元。

經濟部表示，銘安科技專注研發、生產、及銷售 100% 生物可分解高分子原料粒，是台灣唯一開發、生產環保生物可分解發泡材料公司，已取得歐、美、中國與台灣等發明專利，因應各國限塑政策，刺激生物可分解產品供不應求，將斥資近 8 億元，在雲林虎尾廠房導入智慧化產線。

油順精密則專注流體傳動系統組件，產品運用在工程車輛、醫療、工具機、農業等產業，外銷比例高達 70%，受惠美中貿易戰轉單效應，將擴大投資 8 億元，在中科興建廠房、導入智慧化機器設備。

源潤豐鑄、富利康科技因應未來市場需求，也將投資 6 億元、5 億元，在台中神岡、高雄和發產業園區，擴增新廠，分別瞄準離岸風電國產化商機、產業環保趨勢。

開發手術機器人系統的炳碩生醫則計畫斥資近 4 億元在新竹竹北生醫園區建置 GMP 廠房，打造智慧化產線，鎖定歐美及亞洲地區高階醫療市場布局，今年 5 月更完成 A 輪募資，包含國發基金、美國矽谷 TRANSLINK CAPITAL 皆有投資者。

另一方面，皇華材料科技、信富紡織、國合科技也將分別斥資 3 億元，在高雄發產業園區、台中清水、彰化鹿港新建廠房及導入智慧化生產，另外，台灣微創醫療器材也計畫擴大投資台灣，在新竹竹北生醫園區，興建廠房、辦公大樓。