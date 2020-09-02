WSJ：TikTok出售談判觸礁 卡關秘密武器「APP演算法」

《華爾街日報》週二 (1 日) 報導，短影音平台 TikTok 出售案陷入僵局，受到中國限制出口 AI 技術政策影響，目前談判卡關在 「TikTok 的 APP 演算法是否可作為交易的一部份？」

該報導引述多位消息人士透露，在中國政府上週五發部 AI 技術出口的新限制前，TikTok 的 APP 演算法一直作為交易談判的一部分，透過該演算法準確推薦影音給目標用戶，這向來被視為 TikTok 的商業秘密武器。

多位消息人士表示，TikTok 最大的價值之一是在於其演算法，正是這些演算法讓使用者對該應用程式產生濃厚的興趣。

一位消息人士稱，沒有演算法的 TikTok 就好比一輛配備廉價引擎的豪車。

另一位知情人士表示，競標者如不能得到演算法，那將是一個意外，因為沒有演算法，TikTok 能否出售令人感到懷疑。

TikTok 母公司北京字節跳動 (ByteDance) 正試圖了解「APP 演算法的出售轉讓，是否需要得到中國政府批准？」

如果答案是肯定的，中國是否會點頭同意？這讓 TikTok 出售案牽扯出更多的政治複雜性，降低短期內完成競標的可能性。

週一 (31 日) 外媒引述消息人士說法，TikTok 將出售美國、紐西蘭和澳洲業務，並選出得標者，最早可能在週二 (9 月 1 日) 宣布交易結果。

消息人士稱，TikTok 即將完成出售美國、加拿大、澳州和紐西蘭業務協議，交易規模可能落在 200 - 300 億美元之間，預計最快在美東時間 (9 月 1 日) 日內公布交易結果。

川普政府將 TikTok 出售美業務期限定為 9 月 15 日，之後將禁止美國個人或實體與 TikTok 及其中國母公司進行任何交易。