路透：中國寧願結束 TikTok 美國業務 也不願屈服於川普

《路透社》週五 (11 日) 引述多位消息人士報導，中國政府寧願看到 TikTok 結束美國營運，也不願中國企業字節跳動 (ByteDance) 強制出售 TikTok 在美業務。

北京政府週五為 TikTok 美國業務的命運提高了賭注。消息人士稱，面對來自川普政府的壓力，中國官員認為，被迫出售將使字節跳動和中國顯得軟弱不堪。

另兩位消息人士透露，如果必要的話，中國願意利用 8 月 28 日對一份技術出口清單所做的修改來字節跳動達成的任何協議。

字節跳動週五發布聲明回應，中國政府從未向該公司建議應該結束 TikTok 在美國或任何其他海外市場的業務。

美國總統川普總統重申，將 TikTok 出售給美企的最後期限是 9 月 15 日，並表示沒有延期的可能。川普接受路透訪問時表示：「要麼結束運營，要麼就賣掉。TikTok 的截止日期不會延長。」

目前最有可能的買家是 Microsoft (MSFT-US) 和 Walmart (WMT-US)，雖然沒在預期 8 月中旬完成交易，兩家公司仍在與 TikTok 進行談判。

Mercedes 技術總監 James Lewis 稱，美國沒有權力禁止 TikTok 內容，禁止人們觀看或禁止人們與 TikTok 合作，這只是川普總統誇大了他對交易施加壓力的權力。